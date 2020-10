Vrachtwagen verliest oplegger op tramspoor, tramverkeer van en naar IJburg hervat

Beeld Floris Lok

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Op foto's is te zien dat de oplegger het spoor verspert en dat er beschadigingen in het wegdek zijn. Omdat het spoor beschadigd is, reden er donderdagochtend geen trams van en naar IJburg. Het GVB zette bussen in tussen het Centraal Station en de Bob Haarmslaan.

Rond 10:30 kon tram 26 weer de eigen route rijden.

Tram 26 rijdt vanaf Ijburg tot halte Bob Haarmslaan. Oorzaak: defect spoor. Houd rekening met extra reistijd en overstap.

Pendelbus 76 zal gaan rijden tussen CS - Bob Haarmslaan. De bus vertrekt vanaf halte J.

Kijk op https://t.co/yHbpKN5wx1 voor de vervallen haltes. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) 1 oktober 2020