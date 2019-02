Vrachtwagen met 5 miljoen aan laptops gestolen bij Schiphol

De vrachtwagen werd in de nacht van 3 op 4 oktober ontvreemd van een parkeerplaats bij een transportbedrijf. Het voertuig was eerder die nacht volgeladen met laptops en tablets van Microsoft, bij elkaar zo'n 5 miljoen euro waard. In afwachting van de chauffeur, die het voertuig om 6 uur op zou pikken, werd de vrachtwagen geparkeerd langs de Reykjavikweg.



Volgens de marechaussee viel de vrachtwagen onder waardetransport: de vrachtwagen had sowieso niet onbeheerd achtergelaten mogen worden.



Een persoon kon rond 04.50 uur in de onbeheerde vrachtwagen stappen en ermee wegrijden. Dit is vastgelegd op bewakingsbeelden. Daarop is te zien dat hij doelbewust naar de vrachtwagen loopt en deze gewoon lijkt te openen met een sleutel.



Volgens de marechaussee kan dat geen toeval zijn en moet hij hebben geweten wat er in de vrachtwagen lag. Dat hij bovendien heel soepel met de truck wegrijdt, duidt erop dat hij vaker met lange combinaties rijdt.



Lading uitgeladen

De vrachtwagen is uiteindelijk rond 06.00 uur achtergelaten op een parkeerplaats aan de Randweg in Beverwijk. De lading was toen al verdwenen. Waarschijnlijk is de vrachtwagen leeggehaald op de Kagerweg in Assendelft, omdat uit gegevens uit de wagen blijkt dat hij hier een half uur heeft stilgestaan.