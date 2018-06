Vrachtwagen in brand op Nieuwezijds Voorburgwal

De brand is inmiddels geblust. Die ontstond onder de cabine van de wagen. De lading van de vrachtwagen heeft geen vlam gevat.



De wagen vloog in brand terwijl die in een steegje haaks op de Nieuwezijds Voorburgwal stond. De chauffeur merkte dit tijdig op en kon de auto nog de Nieuwezijds Voorburgwal op manoeuvreren, waarna hij zijn voertuig veilig verliet. Hierdoor kon de brandweer beter bij de brand. "Dat was wel fijn," aldus de brandweerwoordvoerder.



Bovenleiding

Door de brand is het openbaar vervoer flink ontregeld. Het GVB onderzoekt of de bovenleiding van de tram niet beschadigd is. Tram 1, 2 en 5 rijden om vanaf Nieuwezijds Voorburgwal en tram 13 rijdt ingekort tot Frederik Hendrikplantsoen en tram 17 rijdt ingekort tot Frederiksplein, op last van de brandweer.



De route voor tram 1,2 en 5 is aangepast via Paleisstraat - Dam - Damrak - Prins Hendrikplantsoen naar het Centraal Station. Vanaf het Centraal Station via het Damrak, Dam, Mozes en Aäronstraat naar de Nieuwezijds Voorburgwal.