Vraatzuchtige konijnen krijgen enkeltje Westerpark

Het Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammerbuurt. Beeld Dingena Mol

Na één zomer is het volledig vernieuwde Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammerbuurt weer helemaal kaal. Veel van de zorgvuldig uitgekozen begroeiing is in het voorjaar kort na het aanplanten weggevroten door konijnen. “Zie je die kuiltjes?” vraagt Martin Abma. Hij is één van de negentig mensen uit de bewonerswerkgroep van betrokkenen bij het plantsoen en hij wijst op een leeg plantenperk. “Dat zijn de pollen die eruitgetrokken zijn door de konijnen.”

Jonge mahoniestruiken zijn tot op het hout afgeknaagd, terwijl konijnen die toch eigenlijk niet lusten. “Die horen konijnenhard te zijn,” zegt Annemieke van der Wal, ook van de bewonerswerkgroep. “De struiken zijn stekelig en ruig. Maar je ziet de tandjes in het hout staan.”

Het typeert de eetlust van de konijnen na de ‘hongerwinter’ van vorig jaar. Het plantsoen werd nieuw aangelegd waardoor de konijnen die hier al weer een jaar of tien leven op een houtje moesten bijten. Dus toen in het voorjaar de nieuwe aanplant kwam, stortten ze zich op het jonge groen. De droogte van afgelopen zomer was voor de nauwelijks gewortelde planten de nekslag.

Van de ruim vijftig plantensoorten zijn er maar zo’n twaalf over, schat Abma. Nog maar een paar perkjes staan vol in het groen. “Dat is maagdenpalm. Dat lusten ze niet.”

Frisse start

Het parkje had net een frisse start had gemaakt als entree van de Spaarndammerbuurt. Na een jarenlange strijd gingen de plannen om hier een hotel of woningen te bouwen op de helling en de bewoners mochten zelf meebeslissen over het ontwerp. Een flinke ‘schoffelgroep’ komt hier regelmatig bijeen om het groen te onderhouden. De vraatzucht van de konijnen was daarom een lelijke streep door de rekening.

Maar er is een oplossing in zicht: de konijnen worden binnenkort verplaatst naar het Westerpark. Althans, dat is het plan. De Partij voor de Dieren heeft een lange rij vragen gesteld over het vangen en verhuizen van de konijnen. Raadslid Anke Bakker noemt de verplaatsing buitenproportioneel, onethisch en in strijd met de wettelijke bescherming van konijnen. Ze waarschuwt dat de verhuizing veel stress zal meebrengen en ‘een verstoorde groepsdynamiek’. Ook ontleent ze aan eerder onderzoek dat verplaatsing zorgt voor hoge sterftecijfers in de week na uitzetten.

Maar de buurtbewoners zien geen andere uitweg. “We hebben alles goed afgewogen,” vindt Van der Wal. In het voorjaar was een verhuizing bijvoorbeeld uitgesloten omdat de konijnen toen net jongen hadden gekregen. Die zouden reddeloos verloren achterblijven in de burcht als hun ouders waren weggevangen. Een afrastering rond de perkjes is ook al geen optie. “Voor konijnen moeten ze tot een meter boven de grond en een halve meter de grond in.”

“Ik ben zelf een van de grootste liefhebbers van de konijnen, maar we zien gewoon geen betere oplossing. Zelfs de mensen die de konijnen tijdens de hongerwinter hebben gevoerd, begrijpen het wel.”

Beter af

Ook volgens Peter van Poelgeest die met zijn bedrijf Duurzaam Fauna Advies de verhuizing op zich neemt, zijn de konijnen in het Westerpark beter af. Vooral aan de westkant van de stad leven volgens hem veel konijnen. “In het Westerpark en rond Sloterdijk met alle tuincomplexen en sportvelden.”

Terwijl konijnen buiten de stad momenteel ernstig te lijden hebben onder ziektes, gaat het konijnen binnen de stad relatief goed, volgens Van Poelgeest. In de stad is de kans om via muggen of vlooien geïnfecteerd te worden simpelweg kleiner voor de geïsoleerd levende populaties. Ook zijn in de stad meer konijnen resistent omdat het gaat om voormalige huisdieren die zijn uitgezet maar wel hun inentingen hebben gekregen.

Over de konijnen in het Domela Nieuwenhuisplantsoen wil hij verder niet veel kwijt nu de zaak zo gevoelig blijkt te liggen. Volgens Van Poelgeest gaat het om niet veel meer dan een handjevol konijnen. “Ze hebben daar zeer weinig leefruimte, er worden konijnen aangereden en het is zeer stressvol,” zegt hij wel. “Volgens mij zijn er honderdduizend betere plekken voor konijnen dan het Domela Nieuwenhuisplantsoen.”