Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven: ‘Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende niet te overzien’

De schade na de grote brand in het Startblok Riekerhaven in Slotervaart. Beeld ANP

Volstrekt idioot, noemt voormalig brandweerman Fred Vos de brandveiligheid van de appartementen. De woningen in de Voetbalstraat in Nieuw-West, waar zondag een enorme brand uitbrak, zijn zogeheten containerwoningen. Maar liefst 75 woningen werden verwoest, één woonblok stortte in.

“De containers zijn gemaakt van staal,” legt Vos uit. “Eigenlijk zijn het dus allemaal metalen blokkendoosjes op elkaar gestapeld. Het bouwmateriaal is ontzettend warmtegeleidend.”

Isolatie bijna onmogelijk

Omdat het bouwmateriaal van de woningen zoveel hitte doorlaat, is het van cruciaal belang dat de containers goed worden geïsoleerd en gecompartimenteerd. Vos: “Dat houdt in dat de brandwerendheid van alle wanden ervoor zorgt dat een brand beperkt blijft tot een bepaalde afmeting van het vloeroppervlak. Die containers zijn met elkaar verbonden via verbindingsruimten en gangen. Omdat de stalen wanden zo geleidend zijn, is het bijna onmogelijk om in de gangen een toereikende isolatie te hebben.”

Vos vermoedt daarom dat de gangen en de dakruimten, waar de uitbreiding van de brand heeft plaatsgevonden, niet goed gecompartimenteerd en geïsoleerd waren. Brand- en bouwexpert Ynso Suurenbroek, die eerder onderzoek deed naar de containerwoningen in de Bijlmerbajes, benadrukt het belang daarvan. “Een gewone flat is gemaakt van beton,” zegt hij. “Als die een beetje zorgvuldig gebouwd is, stort dat niet zomaar in. Daar heb je wel een behoorlijke hitte-ontwikkeling voor nodig.”

‘Ellende niet te overzien’

Maar ook de dakruimte vormt een gevaar, aldus Suurenbroek. “Het gevaar zit ’m in de verloren ruimtes boven en rondom de containers,” vertelt hij. “Als er in één container brand is, verspreidt die zich als de wiedeweerga naar die ruimte. En, als die niet goed gecompartimenteerd is, vanuit daar naar andere containers.”

Bovendien ziet Suurenbroek dat woningen in dit soort complexen vaak aangesloten zijn op hetzelfde ventilatiesysteem dat de af- en aanvoer van lucht regelt. “Zo verspreidt rookontwikkeling zich snel naar andere containers. En rook wordt vaak gevolgd door brand.”

Wat dat betreft is het een geluk bij een ongeluk dat de brand in de ochtend plaatsvond, meent Vos. “Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende niet te overzien geweest.”

Brandalarmen

Bewoners zeiden direct na de brand al dat de brandveiligheid van het complex niet in orde was. “Een aantal studenten wist niet eens dat er brand was,” zegt Aziza Filal, voorzitter van studentenvakbond Asva. “Die studenten hadden geen rookmelders en hoorden geschreeuw op de gang. Maar omdat dat vaker gebeurt, keken ze er niet raar van op. Pas toen ze rook roken, dachten ze: dit is foute boel. Dat is natuurlijk niet hoe het hoort.”

Burgemeester Femke Halsema zei maandag dat ook haar geluiden hebben bereikt dat er zorgen waren over de brandveiligheid. “Op dit moment wordt onderzocht of dat hier in het geding was.”

Volgens Halsema was er een geregeld terugkerend veiligheidsoverleg, waar dit soort zaken werden besproken. “Er horen hier inspecties plaats te vinden en het hoort op orde te zijn.” De politie en brandweer doen onderzoek naar de brandveiligheid van het complex.

Karin Verdooren, directeur van woonstichting Lieven de Key die de woningen in Riekerhaven verhuurt, zegt de signalen over onveiligheid niet te kennen. Nadat eerder dit jaar van hetzelfde complex een dak van een aantal woningen was gewaaid bij een heftige storm, is het hele complex volgens Verdooren onder handen genomen. Ook is toen opnieuw gekeken naar de brandveiligheid. “Het voldeed alle brandveiligheidseisen. In alle kamers zijn toen ook weer rookmelders geplaatst.”

