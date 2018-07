VR-installatie op CS moet toerist Amsterdam uit sturen

Nederland is meer dan Amsterdam, blijft de boodschap

Toch zijn de Australische toerist en zijn zeven reisgenoten, allemaal rond de 20 jaar, nog niet van plan om af te reizen naar andere steden binnen Nederland.



"We zijn er net en we willen nog wiet roken, naar het Sex Museum en het Joods Museum. En we willen 's avonds uit. Kan dat hier doordeweeks? Ja? Dat gaan we doen dan. Daarna gaan we door naar Barcelona."



VR-ervaring in de stad

Ook de 28-jarige Paul en Sara uit Engeland blijven na hun VR-ervaring in de stad. "Dit is onze eerste keer. Dat willen we goed benutten. We zijn al naar The Amsterdam Dungeon geweest en het Hash Marihuana & Hemp Museum. Misschien gaan we een volgende keer naar andere steden, maar er is nog genoeg te zien in Amsterdam." Zoals een souvenirshop aan het Rokin en de Noord/Zuidlijn die ze daar straks heen zal brengen.



Mirjam (38) en Richard (41) Andreas uit Zwitserland kunnen de adviezen van Amsterdam Marketing wel waarderen. Ze fietsten van Arnhem naar 's-Gravenzande en Hoek van Holland voor ze in Amsterdam afstapten. "We blijven drie nachten en daarna gaan we verder door Nederland reizen. We weten nog niet zo goed waarheen. Daarom zijn we in deze winkel."