Vos scharrelt rond Centraal Station

We lopen in deze tijd misschien niet snel beneveld op het #CentraalStation maar je zou aan jezelf kunnen twijfelen als je een #vos ziet lopen... Het is paartijd van december t/m februari (piek in januari) De mannetjes (rekels) gaan op jacht naar vrouwtjes (moervos) #Mokum #zondag pic.twitter.com/XniHRiQTu8 — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) 20 december 2020

Volgens een medewerker van de Dierenambulance sturen vaders rond deze tijd hun zonen uit hun territorium vanwege concurrentie. De jonge mannetjesvossen gaan daarna op zoek naar een eigen leefgebied en een vrouwtje.

“We zien bijna elk jaar wel vossen in de stad. Nu zijn het er twee. Een in Oost en een in Centrum,” zegt een medewerker. “Waarschijnlijk is deze vos via de Spoordijk de stad ingekomen en trekt hij na een tijdje weer verder.”

Voeren

De paartijd duurt van december tot februari. De piek is in januari dus er is kans dat er rond die tijd nog meer vossen worden gespot in de stad. Sowieso is het niet zeldzaam dat er een vos in Amsterdam wordt gezien en heeft het niks te maken met de relatieve rust door het coronavirus. In voorgaande jaren zijn vossen gezien op onder meer de Lindengracht, de Panamalaan en in de Concertgebouwbuurt.

Desondanks is de Dierenambulance niet bang dat het dier in de stad blijft en eventueel overlast gaat veroorzaken zoals in Londen. “Daar is Amsterdam veel te klein voor.” Toch is het wel belangrijk dat mensen de vossen niet gaan voeren. “Dan is de verleiding wel groot voor de vossen om te blijven.”

Het advies is om de dieren rustig hun gang te laten gaan en ze niet te benaderen. “Dan trekken ze vanzelf weer de natuur in.”