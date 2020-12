Vos ‘Reintje’ van Centraal Station opgevangen, muizen op het kerstmenu

Reintje de Vos in de garage, waar hij is gevangen door de dierenambulance. Beeld Dierenambulance

Snuffelend op een trap bij Centraal Station werd vorige week een vos gesignaleerd. Toen hij merkte dat hij in de spotlight stond, met een camera op zich gericht, snelde hij weg. Niemand wist waar het beestje was gebleven.

Tot woensdag. De dierenambulance kreeg een telefoontje van eigenaren van een garagebox op de Groenburgwal. “Ze waren daar een aantal dagen niet geweest en zagen al snel dat er bezoek was geweest,” vertelt manager Eelco Miedema van de Amsterdamse dierenambulance. “Het was er rommelig, en ja hoor, de vos bleek er te zitten. Waarschijnlijk was hij op zoek naar eten en had hij daarom dingen overhoop gehaald.”

Vers van de pers: Reintje de #Vos van #CentraalStation is veilig. We hebben hem gevangen in n garage op de #Groenburgwal Nu heerlijk op krachten komen bij ome Gerrit @DeToevlucht We hebben al een verwenarrangement geboekt #Vrijwilligers #Dierenambulance #Amsterdam #thursdaytreat pic.twitter.com/UvL1gjFv99 — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) 23 december 2020

De medewerkers van de dierenambulance konden Reintje, zoals ze de vos liefkozend hebben gedoopt, vrij eenvoudig vangen. “Hij had al dagen niet gegeten en was dus wat verzwakt. Vossen kunnen weleens hard bijten – ze blijven wilde dieren – maar dat is gelukkig niet gebeurd.”

Kerstmenu

Reintje is opgevangen in Zuidoost, bij vogel- en zoogdierenopvang De Toekomst, waar de dierenambulance ‘een verwenarrangement heeft geboekt’. “Hij maakt het goed,” vertelt Gerrit Zant. “Toen hij bij ons kwam, is hij meteen in een kunststof iglo met stro erin gaan slapen. In de stad is veel lawaai, met alle trams en verkeer. Dat is de vos toch niet gewend, en hij was constant in beweging. Ja, dan word je moe.”

Toen de vos wakker werd, was hij al snel ‘flink aan het schrokken’ van het voer. De kerst brengt hij door bij De Toevlucht. “Vanavond krijgt hij nog een rat, en op Tweede Kerstdag staan muizen op het menu.”

Tussen kerst en de jaarwisseling wordt gekeken wanneer het tijd is om Reintje in het wild los te laten. “Dan moet hij weer in topconditie zijn,” vertelt Zant. “Hij komt terecht in een uitgebreid gebied, aan de rand van Amsterdam, waarvan we weten dat het geen kwaad kan en waar de vos genoeg voedsel kan vinden.”