Vorige week minder coronabesmettingen in Amsterdam, meeste in Noord

Beeld AP

Een week eerder was bij 1175 Amsterdammers het virus geconstateerd. In de gehele veiligheidsregio is vorige week bij 1296 mensen het coronavirus vastgesteld, ten opzichte van 1385 personen een week eerder: dat is een daling van zo’n 7 procent.

In Amsterdam hebben nu 124 op de 100.000 inwoners het coronavirus. In Uithoorn, Aalsmeer en Diemen waart het virus relatief gezien sterker rond: het gaat daar om respectievelijk 142, 141 en 138 besmettingen per 100.000 inwoners. In Ouder-Amstel blijft het rustig, daar heeft men te maken met 64 besmettingen per 100.000 inwoners.

Nieuw-West

Kijkend naar de stadsdelen binnen Amsterdam, valt op dat in Noord vorige week sprake was van de meeste besmettingen: zo’n 158 per 100.000 inwoners. Een week eerder ging het nog om Nieuw-West, waar 177 per 100.000 Amsterdammers besmet waren.

Na Noord volgt stadsdeel Nieuw-West met 143 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat aantal bedraagt vervolgens 130 voor Oost en 126 voor ZuidOost. Het rustigste stadsdeel is Centrum, met 81 besmettingen per 100.000 inwoners.

Er moet gezegd worden dat de besmettingscijfers beïnvloed zijn door het winterweer: daardoor zijn op 7 februari bijvoorbeeld geen coronatests afgenomen.