Vorig jaar bijna 200 autobranden in Amsterdam

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie.



In 2017 werd 115 keer melding gedaan van autobrand bij de Amsterdamse politie. Daarbij gingen 191 voertuigen, variërend van auto's tot motoren en vrachtwagens, in vlammen op. Het aantal komt nagenoeg overeen met het jaar ervoor.



Donderdagnacht werden nog twee Tesla's uitgebrand teruggevonden in de Vondelstraat.



Verschillende werkwijzen

De politie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat de branden steeds worden aangestoken door dezelfde personen. Daarvoor verschillen de werkwijzen te veel van elkaar.



Ook gebeurt het niet in een deel van de stad veel meer dan in een ander. Autobranden komen verspreid door de hele stad voor.



Sporen

Hoe zichtbaar de vlammen van de auto's, zo onzichtbaar zijn degenen die de auto's in de brand steken, zegt een woordvoerder van de politie. Slechts drie personen konden afgelopen jaar aangehouden worden. De daders zijn heel moeilijk terug te vinden, omdat bijvoorbeeld sporen door de hete temperaturen verloren gaan.



Op heterdaad betrappen is vooralsnog de enige manier om de pyromanen te pakken, daarom wordt de hulp gevraagd van Amsterdammers. Gebeurt er iets verdachts bij een auto, dan kan 112 gebeld worden.