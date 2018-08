Vopak onderzoekt toekomst Amsterdamse bezineopslag

Bij de bekendmaking van de resultaten over het afgelopen half jaar kondigde Vopak vrijdagochtend een 'strategische heroverweging' aan voor vier Europese terminals. Daarbij is ook de in 2011 in gebruik genomen Vopakterminal in de Afrikahaven die Amsterdam toen maakte tot de grootste benzinehaven van de wereld.



Bij de heroverweging wordt meteen de waarde van de vier terminals vastgesteld. Daarmee lijkt Vopak aan te sturen op verkoop van een deel van het Europese opslagnetwerk, terwijl het intussen uitbreidt in andere delen van de wereld, Azië vooral.



Behalve de benzineterminal in Amsterdam staan ook die in Algeciras, Hamburg en Tallinn ter discussie. Topman Eelco Hoekstra spreekt van een natuurlijk moment nu Vopak bouwt aan nieuwe terminals en in de loop van komend jaar ruim 3 miljoen kubieke meter aan extra capaciteit in gebruik neemt.



Waardevolle bezittingen

Hoekstra haast zich te zeggen dat nog niet is gezegd dat de vier terminals ook daadwerkelijk in de etalage komen te staan. Alle mogelijkheden liggen open, zei Hoekstra toen analisten van investeerders vanmorgen vroegen waarom ook de Amsterdamse toch relatief nieuwe en goed presterende terminal in dit rijtje opduikt.