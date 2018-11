Vopak fiere koploper op Damrak

Veel aandacht gaat uit naar de internationale politiek, nu de hoop op een snelle handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China lijkt te zijn weggeëbd. Ook worden Amerikaanse sancties tegen olieland Iran van kracht.



De AEX-index stond na het eerste handelsuur vrijwel onveranderd op 521,95 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 750,76 punten. Parijs won 0,1 procent, Frankfurt stond onveranderd en Londen daalde 0,1 procent.



Vopak zag in de voorbije verslagperiode zowel de omzet als de winst dalen. Het tankopslagbedrijf verwacht dit jaar nog last te houden van ongunstige wisselkoersen, maar denkt volgend jaar een hoger bedrijfsresultaat te kunnen overleggen. Beleggers zetten het aandeel Vopak 4,9 procent hoger.



PostNL bezorgt minder post, meer pakketten

PostNL zag een stevige openingswinst volledig verdampen. Het aandeel noteerde 2,3 procent lager. Het post- en pakketbedrijf liet in zijn kwartaalbericht het inmiddels bekende beeld van dalende postvolumes en gegroeide pakketbezorging zien, wat tot een hogere omzet van 638 miljoen euro leidde. De winst viel lager uit. Het postbedrijf kondigde eerder aan dat de prijs van een postzegel stijgt met 4 eurocent.



Financieel dienstverlener Intertrust was een van de sterkste stijgers in de MidKap met een winst van 1,9 procent. Het bedrijf wil voor 500 miljoen euro aan obligaties plaatsen.



Detacheerder DPA (min 7 procent) ging bij de kleinere fondsen in de uitverkoop. Door krapte op de arbeidsmarkt kampt het bedrijf met een snel oplopend tekort aan hoogopgeleide professionals. Dat belemmert verdere groei.



Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers won in Frankfurt 3,2 procent na cijfers. De voormalige Siemens-divisie die in maart een notering kreeg, was met name positief over het komende jaar. Branchegenoot Philips verloor in Amsterdam 0,3 procent.



Olieprijs zakt licht

De euro was 1,1393 dollar waard, tegen 1,1382 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 62,68 dollar. De prijs van Brentolie zakte eveneens 0,7 procent tot 72,35 dollar per vat.