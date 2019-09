Voorzitter: ‘UvA moet vitale ziel terugkrijgen’

Geert ten Dam Beeld Marc Driessen

Tegelijkertijd stak zij de hand ook in eigen boezem. “De universiteit moet weer een vitale ziel krijgen.”

“De titel van deze opening is ‘Wat bezielt de academie’, maar ik wil eigenlijk beginnen met de vraag: wat bezielt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?” Zo begon Ten Dam haar rede maandag in de Oude Lutherse Kerk. Volgens Ten Dam wordt de universiteit ‘diep in het hart’ geraakt door de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek die minister Ingrid van Engelshoven doorvoert.

Om haar ongenoegen over het overheidsbeleid kracht bij te zetten werd overgeschakeld naar de opening van het academisch jaar in Leiden, waar WOinActie, een verzameling van onderwijsactiegroepen, het aftreden van Van Engelshoven eiste. “We hebben het vertrouwen in haar opgezegd, omdat ze niets oplost en alleen maar problemen creëert,” zei hoogleraar Rens Bod via een videoverbinding.

Integriteit

De bezuinigingen op het onderwijs zijn niet het enige waar Ten Dam haar zorgen over uitspreekt. “Alsof dat nog niet genoeg is, trekken sommige politieke partijen onze wetenschappelijke integriteit openlijk in twijfel. Dit mag dan lekker twitteren, het getuigt van weinig inzicht in academische mores.” Het is volgens de voorzitter van belang dat de universiteit weerbaar is tegen dit bezuinigings- en twittergeweld, om haar ziel weer vitaal te krijgen.

Dat de ziel van de UvA momenteel in gevaar is, wijt de voorzitter niet alleen aan het overheidsbeleid of verdachtmakingen door bepaalde politici; de universiteit moet zelf ook een aantal zaken aanpakken. Allereerst moet de werkdruk omlaag, en daarnaast is het van belang dat onderwijs geven en onderzoek doen gelijkwaardiger worden gewaardeerd aan de universiteit. “Medewerkers met hart voor onderwijs maken tijd vrij voor curriculumherziening, maar zien hun collega’s die zich op onderzoek richten en een beurs binnenhalen bevorderd worden.”

Grensoverschrijdend gedrag

Het laatste punt wat door de UvA zelf moet worden aangepakt is sociale veiligheid. Ten Dam linkt dit punt aan de affaire vorig jaar bij de rechtenfaculteit, waar een hoogleraar zich jarenlang schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. De zaak maakte diepe indruk op Ten Dam, vertelde zij. Er is naar aanleiding van dit incident een taskforce Versterken Sociale Veiligheid ingericht om te werken aan een gezondere universitaire omgeving.

Zo hoopt Ten Dam de UvA ‘weerbaar de jaren twintig in te laten gaan’.