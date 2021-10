Voorzitter stichting Sinterklaas in Amsterdam: ‘Wie niet wil meedoen, kan vertrekken’

Beeld EPA

Eerst maar het belangrijkste: de traditionele intocht van Sinterklaas in Amsterdam, inclusief de aankomst per boot en de toer door de binnenstad, blijft gewoon bestaan. “Er is niemand, werkelijk niemand binnen de organisatie die daaraan zou willen tornen,” zegt voorzitter Edgar Peer van de stichting Sint in Amsterdam. “Alleen hebben we dit jaar helaas moeten besluiten dat die intocht niet kan doorgaan. Dat is gebeurd in augustus tijdens een bestuursvergadering. Er waren toen gewoon nog te veel onzekerheden.”

Onrust over intocht

De afgelopen dagen bestond grote onrust binnen en buiten de organisatie over het plan om de ontvangst van Sinterklaas te verplaatsen naar de Johan Cruijff Arena. “Dat is inderdaad een van de opties,” bevestigt Peer. “Maar het besluit is nog niet genomen. Dat gebeurt in de loop van de komende week. Nu de traditionele intocht niet kan doorgaan, zoeken we naar een mogelijkheid om zoveel mogelijk kinderen en ouders te bereiken. We hebben een aantal opties die allemaal hun voor- en nadelen hebben. De keuze maken we in samenspraak met de gemeente.”

Het grote voordeel van een evenement in de Arena is dat daar de meeste bezoekers kunnen worden toegelaten. Het nadeel is bij voorbeeld dat het onmogelijk is met een kinderwagen in het stadion te komen. Peer: “Dat kan weer wel op een terrein in de buitenlucht. Alleen kunnen we daar weer minder mensen kwijt. Dat is de afweging waar we voor staan. Voor welke optie we ook kiezen: we willen er in elk geval door middel van een live-verbinding voor zorgen dat alle kinderen in Amsterdam op 14 november kunnen meekijken naar de aankomst van de Sint.”

Professionalisering

Oud-wethouder Peer is sinds augustus toegetreden tot het bestuur en zegt zich nu te willen richten op de organisatie van de intocht. “Ik heb geen tijd om brandjes te blussen. Het rommelt al langer binnen de stichting. Dat heeft ook te maken met het karakter: ieder zet zich belangeloos in voor een goed doel. Dat betekent dat er weinig structuur is en weinig hiërarchie. Om die reden heb ik ook gepleit voor meer professionalisering. De intocht is uitgegroeid tot een groot evenement. Dat vraagt om een goede organisatie.”

Opgestapte medewerkers maakten zondag op sociale media bekend dat zij nadenken over een alternatieve intocht per boot naar het Scheepvaartmuseum. Peer: “Ik kan mij goed voorstellen dat vrijwilligers teleurgesteld zijn over het afblazen van de intocht. Maar wat er nu gebeurt, dat kan niet. Mensen worden via sociale media zwart gemaakt. Ik wil met iedereen samenwerken, maar het clubje achter deze campagne heeft zich wat mij betreft gediskwalificeerd. Het is alle hens aan denk, maar wie niet wil meedoen, kan vertrekken.”