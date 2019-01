Voorzitter: 'Stedelijk heeft voor 1 juli nieuwe directeur'

"We hebben al heel wat spontane interesse in de functie ontvangen", zegt ze.



Lodder werd aangesteld om orde op zaken te stellen bij het museum. In vier jaar tijd dienden twee artistiek directeuren op rij hun ontslag in. In 2013 vertrok Ann Goldstein na vier jaar omdat ze vond dat haar werk voltooid was. Haar opvolgster Beatrix Ruf stapte in 2017 op nadat ze - naar later bleek ten onrechte - was beticht van belangenverstrengeling.



Volgens Lodder was naast de kwestie van de artistiek directeur van alles mis bij het Stedelijk toen zij aantrad. "Er was veel geld uitgegeven aan externe hulptroepen, juridisch en anderszins, ook door de vorige raden van toezicht. Ik heb gezegd: iedereen hier doet zelf zijn werk. Vanaf nu gaan we op de kleintjes letten." Er was lang "geen eenduidigheid geweest in de aansturing van het museum. Ik ben confronterend hard soms. (...) Pappen en nathouden, daar moeten we niet van zijn."



Ze is tevreden met de nieuwe raad van toezicht: "Kwaliteit begint bovenaan. Als het toezicht geen kwaliteit heeft, heeft iedereen daaronder altijd een excuus."