Voorzitter Sinterklaasintocht: 'De spanning is nu helemaal weg'

Het voorzitterschap van het Amsterdamse intochtcomité is natuurlijk nooit helemaal zonder zorgen. Adriaan Krans vertelt over een middag met een groep dove kinderen in het Rijksmuseum, later deze maand.



"Dat wordt wel spannend. We doen het voor het eerst. Er is een doventolk aanwezig, maar Sinterklaas vindt het belangrijk om ook zelf te kunnen communiceren met de kinderen. In de komende week krijgt de Sint dus een stoomcursus gebarentaal. We zijn heel benieuwd hoe dat uitpakt.