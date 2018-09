Voorzitter politiebond over vertrek Ellie Lust: 'Een schande'

Lust begon in 1987 bij de Amsterdamse politie. Ze was onder meer wijkagente en ging in 2007 als woordvoerster aan de slag. Ze zette Roze in Blauw op, een netwerk van lhbt'ers bij de politie.



Als woordvoerster was ze geregeld te zien in nieuws- en opsporingsprogramma's. In 2016 deed ze mee aan Wie is de Mol? en daarna kreeg ze een eigen programma, Ellie op Patrouille.



Draagvlak

Voor de politieleiding de reden om haar voor het blok te zetten: óf voor haar televisiecarrière kiezen, óf voor haar politiewerk.



Struijs: "Ik ken haar goed, en dit dossier eveneens. Ze is hartstikke zuiver en integer. De politietop wist wat ze deed, alles werd keurig gemeld. Het was tot voor kort geen enkel probleem."



Struijs betoogt dat Lust met het programma Ellie op Patrouille het draagvlak onder de bevolking voor de politie juist vergrootte. "Ellie was een boegbeeld. Als we haar op een politieposter zetten, hadden we er direct een paar duizend sollicitanten bij. Ze liet in een internationale context zien hoe de politie werkt, hoe complex het beroep is."



"Daarnaast heeft ze binnen het korps veel betekend voor mensen die gay of anders zijn en kon ze als woordvoerster als geen ander mensen raken. Ellie kon een opsporings- of communicatiebericht op zo'n manier brengen, dat mensen zich aangesproken voelden om te helpen."



Vrijdag gaat hij het gesprek aan met Akerboom. "Ik wil de diepere redenen van dit vertrek weten. Ellie heeft zoveel verdiensten gehad voor de politie. Dat je haar dan laat gaan, en de manier waarop, dat begrijp ik echt niet. Ik ga hem ook vragen of de deur voor Ellie altijd openstaat. Want ik hoop dat ze snel terugkeert. En ik ben niet de enige."



