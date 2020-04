Voorzitter bewonersplatform Zuidoost verduisterde geld voor eigen uitvaart

Links Gravestein, op de achtergrond Geldershoofd. Beeld Dingena Mol

Het is onduidelijk wat er met het geld is gebeurd, schrijft het bestuur van de stichting in een mail aan de bewoners van de G-buurt. Er wordt rekening mee gehouden dat een deel van het geld is gebruikt om de kosten van de uitvaart te dekken. Volgens ooggetuigen werd de kist in een witte limousine op het woonadres afgehaald.

De overgebleven bestuurders hebben aangifte gedaan bij de politie, en het stadsdeel als verstrekker van de subsidie op de hoogte gesteld. Het stadsdeelbestuur heeft eind vorig jaar een bedrag van in totaal 125.000 euro overgemaakt aan de stichting voor de financiering van activiteiten die de buurt verbeteren.

Vakantieadres

Het bestuur heeft een jurist ingeschakeld om de verduistering in kaart te brengen. Volgens de statuten van de stichting moet elke betaling vooraf worden goedgekeurd door de zogeheten kerngroep, bestaande uit bewoners. De penningmeester heeft pas vorige week alarm geslagen vanaf haar vakantieadres in de Verenigde Staten.

De fraude is ook pijnlijk voor de gemeente. Het buurtplan in de G-buurt maakt deel uit van de Agenda Democratisering, die bewoners middelen geeft om zelf activiteiten op te zetten in de buurt. In heel Amsterdam worden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor de financiering van deze buurtplannen. Bij de presentatie van de plannen werd gewaarschuwd voor het risico van fraude.