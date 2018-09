Rechter: fatale klap op Wallen was noodweer

De 22-jarige Roemeen Mirci M. die ervan werd verdacht dat hij de fatale klap had gegeven, handelde volgens de rechtbank uit noodweer. Hij krijgt hiervoor dan ook geen straf.



Bij de vechtpartij ging een groep mannen, van wie Gerritsen deel uitmaakte, op de vuist met drie Roemenen. De groep van het slachtoffer vierde een vrijgezellenfeestje.



Volgens de rechtbank is niet duidelijk wat precies de aanleiding was van de vechtpartij, maar staat vast dat vooral de Nederlanders de Roemenen bleven opjagen en geweld gebruikten.



Hij veroordeelde zeven van de acht verdachten voor openlijke geweldpleging voor deelname aan het gevecht. Een van de Roemenen is vrijgesproken, omdat zijn aandeel niet bekend is.



Kleinere rol

Volgens de rechtbank heeft niemand deze afloop gewild. Bij het bepalen van de straffen is gekeken naar ieders aandeel, maar is ook uitgegaan van het principe "gelijke monniken, gelijke kappen".



Vier van de Nederlandse mannen kregen een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en taakstraffen tot tweehonderd uur.



De vijfde van deze groep, voor wie het Openbaar Ministerie (OM) vrijspraak had gevraagd, werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van honderd uur. Hoewel zijn rol in de vechtpartij kleiner was dan de rest, heeft hij zich er volgens de rechtbank wel degelijk mee bemoeid.



Het OM had drie jaar cel geëist tegen Mirci M. De rechtbank ziet dit anders. Hij werd tijdens het gevecht in de gracht gegooid en zag het geweld tegen een van zijn vrienden maar doorgaan toen hij op de kant klom. Daarop gaf hij vermoedelijk in paniek Gerritsen een klap, waardoor die zodanig ernstig hersenletsel opliep dat hij een dag later overleed.



Emotionele reacties

M. kreeg wel een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 150 uur voor zijn aandeel in de vechtpartij. Zijn kompaan zeventig dagen gevangenisstraf, waarvan 46 dagen voorwaardelijk.



De uitspraak leidde tot emotionele reacties bij de nabestaanden van Gerritsen. "We gaan in hoger beroep. Ons kind is dood," riep de moeder van Gerritsen in de rechtszaal. "Hij heeft mijn zoon doodgemaakt. Wat is dit in Nederland?"



Ze noemt de rechtszaak een grote desillusie. "We hadden gehoopt dat Robert zou worden neergezet zoals hij was. Dat de rechter goed naar voren zou brengen dat Robert geen vechtersbaas is. Want dat was hij niet. Dat is niet gebeurd."



Of het OM in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.