Voorwaardelijke celstraf voor bedreigen wethouder Amstelveen

"Na twintig jaar ongelukkig te zijn geweest in Limburg, probeerde ik het geluk weer op te zoeken in Amstelveen, dat voelt als thuis, want ik groeide op in Buitenveldert. Ik had geen woning en zit in de schuldsanering. Ik stuurde vriendelijke brieven naar de gemeente om iets te regelen voor mij en mijn zoon van toen acht jaar oud," aldus Chanel H. in de rechtbank in Amsterdam dinsdagochtend.



Bij vriendelijke brieven bleef het niet: toen er geen reactie kwam en volgens H. door de gemeente gezegd werd dat ze met haar zoon op straat zou komen te staan raakte H. in paniek.



Ze maakte meerdere Facebook-accounts waarmee zij berichten plaatste als: "Als je fuckt met een Siciliaanse, dan wordt die vrouw een tijger," en "Chanel gaat nooit stoppen, als Chanel wraak neemt, gaat ze door tot het einde."



'Streep in het zand'

De vrouw geeft in de rechtbank toe achter alle Facebook-accounts te zitten, maar benadrukt nooit te hebben bedoeld dat ze Raat dood wilde. Al snapt H. best dat haar berichten wel zo kunnen worden geïnterpreteerd.



Op 24 augustus deed Raat voor het eerst aangifte. Een week na die aangifte stond politie voor H.'s deur met een waarschuwing. Twee weken later begonnen de bedreigingen opnieuw



H.: "Er was inmiddels zoveel gebeurd in ons leventje. Als ik er nu zo op terugkijk denk ik wel dat ik in een labiele toestand was, ik was padje af. Pseudoniemen bedenken en iemand stalken, dat is geen manier van doen."