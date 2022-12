Voortvluchtige verdachte van roof waardetransport in Amsterdam-Noord opgepakt in Guinee

Een politieachtervolging na de gewapende overval op Schöne Edelmetaal eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Beeld Laurens Bosch/ANP

Dat bevestigt de federale politie in België na berichtgeving van de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De Marokkaanse Belg Ibrahim A. stond internationaal gesignaleerd voor zijn vermoede betrokkenheid bij de roof op Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Op 19 mei 2021 beukte de bende met een gestolen Porsche Cayenne de poort van het bedrijf open. Gemaskerde mannen met machinegeweren bedreigden het personeel en gingen er in verschillende vluchtwagens vandoor met goudstaven en edelmetalen ter waarde van ruim 14 miljoen euro. Na een wilde achtervolging, waarbij schoten vielen en een verdachte, Osiris Diawara (46), werd doodgeschoten, kon de politie de bende oprollen. Drie verdachten wisten te ontkomen.

Bij de Schöne-overval zou A. een bestuurder zijn van een Audi S4 die na de roof ontkwam. Hij werd na de roof door Belgische rechercheurs herkend als een van de overvallers. Bij een doorzoeking van een appartement in Brussel werden zijn Marokkaanse paspoort en Belgische identiteitskaart gevonden. Bij de Belgische politie kwam in september vorig jaar informatie binnen dat A. samen met een andere verdachte ‘met een grote buit van meerdere miljoenen euro’s’ in Kosovo op de vlucht was.

Een jaar voor de roof was A. ontsnapt uit de gevangenis van Sint-Gillis in België, waar hij een celstraf van 21 jaar uitzat voor een hele reeks overvallen. A. had zich met geweld aan elektronisch toezicht onttrokken.

Ontsnapt uit gevangenis

Het Fugitive Active Search Team (FAST) en de federale gerechtelijke politie van Brussel konden A. in samenwerking met de plaatselijke politie traceren in Conakry, de hoofdstad van de republiek Guinee. In de nacht van 16 op 17 december werd A. gearresteerd terwijl hij onderweg was naar een nachtclub. Belgische autoriteiten staan in contact contact met Guinee om over te kunnen gaan tot de uitlevering van A.

Begin maart van dit jaar verspreidde de politie via Opsporing Verzocht en het Belgische opsporingsprogramma Faroek het signalement van de voortvluchtigen. A. was op dat moment al geïdentificeerd maar was spoorloos.

In november arresteerde de politie in België nog een 20-jarige vrouwelijke verdachte en in Frankrijk een 44-jarige Parijzenaar. De vrouw zit niet vast, de Fransman wel.

Tot 18 jaar geëist

In de strafzaak tegen zeven van A.’s medeverdachten heeft justitie onlangs celstraffen van achttien jaar geëist. De achtste verdachte speelde een veel kleinere rol en moet van het Openbaar Ministerie vijf jaar de cel in. Van de buit van 14,5 miljoen euro aan edelmetalen is 4,2 miljoen euro nog steeds zoek.

