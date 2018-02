Voortvluchtige Italiaan opgepakt op KNSM-Eiland

De politie had informatie gekregen dat de in Italië veroordeelde man zich zou ophouden in Amsterdam, ergens op het KNSM-eiland. Het arrestatieteam kon de man op het Venetiëhof oppakken.



Het gaat om een 62-jarige Italiaan, die internationaal staat gesignaleerd. Hij was veroordeeld in Italië voor een gevangenisstraf, waarvan hij nog meer dan zeven jaar moest uitzitten.



Vorig jaar tuigde de Italiaanse politie in Nederland een speciaal team op om voortvluchtige maffiakopstukken, waarvan er hier de nodige zouden zijn, op te sporen. Of de arrestatie van de 62-jarige man hier iets mee te maken heeft, kon de politiewoordvoerder niet zeggen, omdat de Italiaanse politie over het onderzoek gaat.



