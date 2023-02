Voortvluchtige drugshandelaar Isaac B. ‘Bom’ krijgt nog eens 6 jaar cel

The Pasta House in Antwerpen. Het restaurant werd op 28 augustus 2020 beschoten. Beeld BELGA

Isaac B. is nog altijd voortvluchtig. Mogelijk zit hij ondergedoken in Afrika. Hij is in Ghana geboren, zijn vader komt uit Togo.

Conflicten in drugsmilieu

Hij is een nauw contact van Jos Leijdekkers (31), ‘Bolle Jos’, die momenteel de meest gezochte verdachte van Nederland is en op de Nationale Opsporingslijst staat.

Waar de Nederlandse drugszaak Cherokee tegen Isaac B. en 9 medeverdachten met name draaide om het lidmaatschap van een drugsbende die liefst 5700 kilo cocaïne importeerde en 6,5 miljoen euro witwaste, ging de Belgische zaak om conflicten in het drugsmilieu.

Ook in die zaak waren behalve B. nog 9 medeverdachten betrokken, Nederlanders en Belgen. Belangrijk bewijs komt uit onderling versleuteld berichtenverkeer uit de gehackte en in beslag genomen computerservers van SkyECC.

Leden van de volgens de rechters mede door Isaac B. geleide criminele organisatie hadden op 28 augustus 2020 in Antwerpen het Italiaanse restaurant The Pasta House laten beschieten, eigendom van de rivaliserende drugshandelaar Ali O. Even na 4 uur ’s nachts was vijf keer op de ruit en de voordeur geschoten.

‘Geluk was aan ze kant’

Op 27 augustus 2020 was een eerdere poging kennelijk mislukt. De politie had enkele mannen gearresteerd in de buurt van de auto waarin een pistool lag. Volgens de rechtbank was het Isaac B. die een versleuteld bericht naar een groepschat stuurde: ‘Geluk was aan ze kant haha kut ali me jongens werden gewoon gepakt mer wapen gisteravond’ (..) ‘Ja maar niks joh belgie zit je niet ze gingen vingerafdruk doen daarna ochtend weer vrijgelaten’.

Een kogelgat bij The Pasta House. Beeld BELGA

Op 26 augustus had een lid van B.’s groep al een bericht gestuurd aan een oom van Ali O.: ‘Salaam broeder I Heb respect voor u als men oudere broer da weet je! Zeg aan u neefje laat me gerust en mijn mensen of Wollah hij gaat de lucht in...Hij steelt MIJN brood’.

Op 28 augustus 2020 was het alsnog raak en werd O.’s restaurant beschoten. De rechtbank, over Isaac B.: ‘De beklaagde heeft de mensen bij elkaar gezocht en aangestuurd bij de uitvoering van de aanslag’.

Vijf leden van dezelfde groep waren in de nacht van 8 op 9 augustus 2020 het appartement binnengevallen van een havenarbeider die in een terminal werkte die de groep gebruikt voor de import van ladingen cocaïne.

Vuurwapen op hoofd

Hij kreeg in zijn huis een vuurwapen tegen zijn hoofd en de opdracht mee te werken (kennelijk met hun cocaïnehandel). Dezelfde man had al tweemaal eerder geweigerd mee te werken toen hij in de haven was benaderd. De 9 medeverdachten van Isaac B. kregen dinsdag 3 tot 7 jaar cel. Dat B. 6 jaar krijgt, is ook omdat hij in België nog geen strafblad heeft.