Voortvluchtige crimineel straks gepakt bij aanvragen rijbewijs

Dat schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Als iemand die geregistreerd staat vanwege het ontlopen van een straf of een boete aanklopt om een uitkering of rijbewijs aan te vragen, moet hij voortaan tegen de lamp lopen.



Hiermee wil de minister het voor veroordeelde criminelen moeilijker maken om uit handen van de opsporingsdiensten te blijven. Het gaat allereerst om een proef die in Amsterdam wordt gehouden.



Wanneer de pilot precies van start gaat, is nog niet bekend.



Verjaring

Verder gaat minister de verjaring van straffen uit de wet schrappen. De Tweede Kamer vroeg daar vorige maand om.



Ook gaat het ministerie verzamelen wat er allemaal over een veroordeelde bekend is, om zo zijn of haar gedrag beter te kunnen voorspellen. Zo hoopt het meer veroordeelden te kunnen opsporen.