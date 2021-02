Voortvluchtige Amsterdamse crimineel vast voor moordopdrachten

De auto waarin in Chahid Yakhlaf in november 2014 reed, toen er op hem een mislukte moordpoging werd gedaan. Beeld ANP

De crimineel uit Amsterdam-West wordt aangeklaagd voor het aansturen van zeker drie concrete plannen voor liquidaties van Amsterdamse criminelen waarvan de uitvoering mislukte, plus het organiseren van liquidatieplannen waarvan het niet kwam.

In sommige zaken zijn medeverdachten al tot langdurige celstraffen veroordeeld.

Yakhlaf en Samir Z.

De moordplannen zijn allemaal terug te voeren op de bloedige Amsterdamse onderwereldvete die ontstond toen in 2012 de groep van (de in mei 2014 geliquideerde) Gwenette Martha uiteenviel in twee rivaliserende kampen.

Eén van de mislukte plannen die ‘Hamid’ A. zou hebben aangestuurd, betreft de aanslag op de Amsterdamse crimineel Chahid Yakhlaf op 1 november 2014 in Almere. Diens auto werd aan het eind van een uitgaansnacht opgeblazen op de Poortdreef in Almere, waarna hij met een automatisch wapen onder vuur werd genomen, maar kon vluchten met slechts een schotwond aan zijn arm.

Yakhlaf is in 2016 alsnog geliquideerd, maar in die zaak is Abdelhamid A. geen verdachte.

Knokkestraat

Daarnaast zou A. twee pogingen hebben geregisseerd Samir Z. te doden, uit Amsterdam-West. Op 1 februari 2015 werd een groepje jonge Amsterdamse huurmoordenaars door een arrestatieteam klemgereden in de Knokkestraat, ook volgens de rechters op weg om Z. te liquideren.

Op 1 juli 2014 was de scooter al ontploft waarop Samir Z. met een broer zat. Hij raakte slechts gewond. Ook die aanslag zou in opdracht van Hamid A. zijn gepleegd.

Behalve die aanslagen wordt Adelhamid A. gezien als aanjager van moordplannen op prominente Amsterdamse criminelen die nooit werden uitgevoerd, zoals op Naoufal ‘Noffel’ F. (die de groep uiteindelijk niet wist te traceren in Berlijn en Spanje). Ook lijken pogingen mislukt aan ‘Noffel’ gelinkte huurmoordenaars te vermoorden.

‘Rol overgenomen’

Het Team Criminele Inlichtingen, de ‘geheime dienst’ van de recherche, kreeg in oktober 2017 de tip: ‘De broer van Hoessaine, Abdelhamid A. (17 jan. 1989) heeft de rol van Omar Lkhorf overgenomen nadat Omar gedetineerd was komen te zitten.’ Lkhorf heeft levenslang opgelegd gekregen voor een reeks aanslagen.

Hun belangrijkste misdaadcompagnon Houssine ‘Hoes’ A. uit De Pijp is nog op vrije voeten en verblijft voornamelijk in Marokko.

Abdelhamid A. wordt vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid, die moet bepalen of hij in de cel moet blijven.



Advocaat Jan-Hein Kuijpers van A. laat weten nog niet op de arrestatie en de verdenkingen te kunnen ingaan, omdat zijn cliënt ‘in beperkingen zit’ en geen contact mag hebben met de buitenwereld.