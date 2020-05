Voortgezet onderwijs: wie mag straks wanneer komen?

Beeld Bart Maat/ANP

Door de 1,5 meterregel kan in veel gevallen slechts een derde van de klas­lokalen worden gevuld. Dat betekent dat de scholen keuzes moeten maken: wie mag naar school komen en wie blijft lessen volgen met een scherm ertussen?

“We zijn onvoorstelbaar blij dat we weer opengaan voor alle leerlingen,” zegt Maryse Knook, directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OBS), “maar roostertechnisch is het een ­hele puzzel.”

Enorme opdracht

De kwetsbare leerlingen kregen er al fysiek les, maar die groep wordt nu aangevuld met leerlingen die er niet goed voorstaan. De ruimte die dan nog overblijft is voor de overige leerlingen. Zij wisselen ­elkaar af en volgen de resterende lessen digitaal, want drie keer dezelfde les afdraaien is voor docenten niet te doen.

Ruth Kervezee, voorzitter van het college van bestuur van Esprit Scholen, verwacht dat straks de helft van de leerlingen tegelijk aanwezig mag zijn. “Het is uitvoerbaar: alle leerlingen weer naar school, maar het is een enorme opdracht.”

Dat kinderen weer volledig naar school kunnen, is een misvatting, zegt Jeroen Rijlaarsdam, rector van het Ir. Lely Lyceum in Zuidoost. Ook op zijn school blijft de helft van de lessen digitaal.

Bij De Amsterdamse Mavo blijven leerlingen hun lessen zelfs voornamelijk online en vanuit huis volgen. Alleen de leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen op school les, de toetsen worden in een lokaal afgenomen en leerlingen moeten één keer per week naar school komen voor hun mentorles. Directeur Lars Hoogmoed: “De onderbouw zou nog ongeveer 2,5 week les krijgen op school, we willen voor die korte periode niet weer alles omgooien.”

Hygiënevraagstuk

De leerlingen kunnen nu zo’n 90 procent van de lessen online volgen. Moeten de kinderen weer naar school met die maatregel, dan wordt het lesaanbod kleiner, zegt Hoogmoed. “Je hebt veel docenten nodig die een paar keer per dag dezelfde les moeten geven aan een klein groepje leerlingen. Zoveel docenten hebben we niet.”

Op vmbo-scholen, met veel praktische vakken, speelt daarbij een hygiënevraagstuk. Alles wat de leerlingen aanraken, moet worden gedesinfecteerd. Veel vmbo-scholen kiezen er dan ook voor pas na de zomervakantie de praktische lessen te hervatten.

Andere scholen noemen het sociale contact met en tussen de leerlingen als een van de belangrijkste redenen om de lessen voor die laatste paar weken tot de zomervakantie juist wel op te pakken. Directeur Knook van de OBS: “School is meer dan alleen kennis vergaren.”