Voortaan vergunning nodig voor evenement met dieren

Met name Partij voor de Dieren heeft eerder aandacht gevraagd voor 'gekke dingen', waarbij dieren worden gebruikt voor amusement.



"Denk aan mannen die in onderbroek met rendieren over de Wallen lopen of vastgebonden uilen op een braderie," aldus raadslid Anke Bakker. GroenLinks wees nog op de hondenshow in de Rai, vorig jaar, waarbij honden uit snikhete auto's bevrijd moesten worden.



Op dit moment hoeven organisatoren van kleine evenementen met dieren geen vergunning aan te vragen. Om meer grip te krijgen op dierenwelzijn bij dit soort evenementen, gaat de gemeente dit omdraaien: voortaan zijn wel vergunningen nodig.



Vergunning weigeren

Roel's Beestenboel, een mobiele kinderboerderij die onder meer langs gaat bij verzorgingstehuizen en scholen om mensen in contact te brengen met dieren, maakt bezwaar tegen deze wijziging. De organisatie heeft al meegemaakt dat ze niet deel kon nemen aan een evenement in de Indische Buurt en vreest dat de gemeente vaker vergunningen zal weigeren.



Wethouder Laurens Ivens liet weten dat het niet de bedoeling is om geen vergunningen meer te verlenen. "Maar we willen de boel wel beter in het gareel houden."



Zo kan de gemeente de voedsel en warenautoriteit inlichten over evenementen waarbij dierenwelzijn mogelijk in het geding is.



