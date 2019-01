Voortaan na evenement in park zes weken 'adempauze'

Nieuw onderzoek moet dit jaar aantonen of parken er zwaar onder gebukt gaan als ze ook voor evenementen worden gebruikt

Het zou bijvoorbeeld kunnen, schrijft Ivens, dat het groen meer gebaat is bij een rustperiode na afloop van het festivalseizoen. Ook zou uit het onderzoek kunnen blijken dat de bodemsamenstelling in parken sterk verschilt, waardoor rust niet overal even nodig is.



Nieuw onderzoek moet dit jaar aantonen of parken er zwaar onder gebukt gaan als ze ook voor evenementen worden gebruikt. Daarvoor denkt Ivens onder meer aan metingen van het bodemleven, de waterhuishouding, verdichting en bodemdaling. Aan broedvogels en wilde bijen wordt afgemeten of evenementen de natuur verstoren. Al dit soort metingen worden de komende jaren herhaald.



De laatste jaren is de bezorgdheid over evenementen in parken snel toegenomen. Het Oosterpark had twee jaar terug zwaar te lijden onder de 1 mei-manifestatie van vakbond FNV. Uit eerder onderzoek bleek al dat de bodem van grasvelden het regenwater minder goed kon verwerken als gevolg van de drukte in de parken.



Eisen

Bij het nieuwe evenementenbeleid dat vorig jaar inging is een dik boek gevuld met per park of plein de eisen waar organisatoren van festivals aan moeten voldoen. Vorig jaar is het gras in de parken ook al ontzien met rijplaten en vlonders en extra toezicht.



Toch is het Oosterpark er nog niet bovenop gekomen. Na een ingrijpende renovatie kampte het park met wateroverlast en daarvan is het groen nog altijd niet hersteld. Door de aanhoudende droogte van afgelopen jaar zullen bomen versneld aftakelen, kondigt Ivens aan.



