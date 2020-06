Voorstel architect Cees Dam: een Tower Bridge over het IJ

Amsterdam zou een Tower Bridge moeten bouwen om Noord bereikbaar te houden. Volgens architect Cees Dam, onder meer bekend van de Stopera, moet Amsterdam groter denken.

De architect heeft, in samenwerking met ontwikkelaar DVP, een ontwerp gemaakt waarin twee zeventig meter hoge torens op beide zijden van het IJ worden verbonden door twee bruggen. Hij heeft zich laten inspireren door de Tower Bridge in Londen en verwijst ook naar spoorbrug De Hef in Rotterdam.

Volgens Dam is de bewoning van de torens een vitaal onderdeel van zijn plan. “Door daar woningen in te maken, kun je de investeringen in de brug terugverdienen. Op die manier kost zo’n brug de stad helemaal niets.”

Woningen en een skybar

Op waterniveau moeten haventjes komen waar onder meer bewoners hun bootje kunnen aanleggen. De onderste verdiepingen zijn gereserveerd voor de entree tot de fietsbrug en de entree tot de woningen. Ook zou hier nog ruimte zijn die commercieel is uit te baten.

De woningen die Dam heeft ontworpen, meten in beginsel tussen de 180 en de 200 vierkante meter. Volgens de architect vallen deze ruimtes indien gewenst nog op te delen in kleinere eenheden. De bovenste etages zouden kunnen worden gebruikt als museale ruimtes en ook heeft Dam een skybar ingetekend.

Het onderste brugdeel komt twaalf meter hoog te liggen: scheepvaart wordt dan niet gehinderd, zegt Dam. Beeld CEES DAM

Het bovenste brugdeel zou perfect zijn voor toeristen en andere mensen die een uitzicht willen op de stad en het water, meent Dam. Het onderste brugdeel ligt twaalf meter boven het water. “Daarmee is het probleem tussen de stad en Rijkswaterstaat opgelost: binnenvaartschepen kunnen er gemakkelijk onderdoor varen.”

Hoe fietsers op die hoogte moeten komen en of een opgang niet te steil zou worden, is iets waar Dam nu nog niet over heeft nagedacht. “Dat kun je allemaal oplossen. Met grote hefplaten kun je ze op hoogte krijgen of met lopende banden. Daar verzinnen we wel iets op.”

Veertig verdiepingen

In de eerste opzet van Dam zijn in iedere toren veertig verdiepingen ingetekend. De torens zouden volgens de architect ongeveer zeventig meter hoog moeten worden. “Met zulke afmetingen maak je een gebaar. Inderdaad: het is hoog, maar niet té hoog, de A’dam Toren is hoger.”

Dam zegt dat ‘alleen een oeververbinding’ tussen Noord en de rest van de stad een gemiste kans is. “Een brug kan zoveel meer zijn dan alleen een manier om aan de andere kant van het water te komen. Een tunnel is natuurlijk helemaal niks. Dit is dé oplossing als de stad een interessant beeld wil creëren.”

Dam zegt met zijn plan een impuls te willen geven aan de zich al jaren voortslepende discussie over een brug of een tunnel tussen de beide zijden van het IJ. Amsterdam was al ver met een brug ter hoogte van de kop van het Java-eiland, maar Rijkswaterstaat en het ministerie lagen dwars vanwege de ligging. Die zou volgens hen nautisch gevaarlijk zijn. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van de Belg Alexander D’Hooghe onderzoekt hoe de impasse kan worden opgelost.