Voorspelling komt niet uit: Amsterdam blijft grootste beursstad Europa

Overzicht van de kantoorpanden op de Zuidas in Amsterdam. Beeld ANP

Vanwege het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU verhuisde begin januari zo veel Europese aandelenhandel naar Amsterdam, dat de Nederlandse hoofdstad voor het eerst in de geschiedenis Londen als grootste handelscentrum overtrof. Ook Frankfurt en Parijs, die er op hadden gerekend de Britse fakkel te kunnen overnemen, werden ‘verslagen’.

Beursanalisten voorspelden toen dat Londen na drie maanden de toppositie weer zou terugpakken. De Britse hoofdstad kon na het vertrek uit de EU immers weer handelen in aandelen uit Zwitserland. Vanwege een dispuut mag dat niet binnen de EU, maar aan die ban hoeven de Britten zich niet meer te houden.

Niet voldoende

Uit handelscijfers blijkt nu dat de Zwitserse aandelenhandel inderdaad deels naar Groot-Brittannië is gevloeid. Maar dat blijkt net niet voldoende voor de koppositie. Gemiddeld worden nu in Amsterdam per dag voor 10,68 miljard euro aandelen verhandeld, tegen 10,62 miljard voor Londen.

Daarmee is de aandelenhandel in Amsterdam sinds januari nog eens met 1,4 miljard euro toegenomen, terwijl die bij EU-rivalen Parijs (6,74 miljard) en Frankfurt (6,44 miljard) vergelijkbaar bleef. Nederland heeft op hen een streepje voor, vanwege coulantere regels voor beursnoteringen.

Amsterdam behoudt ook de koppositie bij derivaten. Bovendien verhuist in juni een groot deel van de ‘Britse’ handel in Europese emissierechten naar Nederland. Daarnaast heeft Amsterdam een trits handelsplatforms en financiële dienstverleners uit Londen getrokken.

In Groot-Brittannië kan niet meer in Europese aandelen worden gehandeld, omdat daarover in de brexitovereenkomsten geen akkoord met de EU is gesloten. De Britse regering heeft nu plannen om de regels rond noteringen in Londen te versoepelen om deze meer in lijn te brengen met die in Amsterdam.