Voorrangsregels volgend schooljaar van tafel bij loting en matching voor voortgezet onderwijs

Het Metis Lyceum in Oost 'zit nu nagenoeg helemaal vol met voorrangsleerlingen', aldus de Osvo. Beeld Jean-Pierre Jans/ANP

Leerlingen uit groep 7 die nu op een montes­sori-, dalton- of vrije basisschool zitten krijgen geen voorrang meer als zij straks een middelbare school met dezelfde onderwijsvorm bovenaan hun keuzelijst zetten. Daartoe is gisteren besloten door Amsterdamse middelbare scholen. Voor scholieren die nu in groep 8 zitten verandert er niets; voor hen gelden de voorrangsregels nog wel.

Een meerderheid van de 23 Amsterdamse schoolbesturen die zich verenigd hebben in scholenkoepel Osvo heeft vóór de opheffing van de voorrangsregel gestemd. De Osvo wil met de verandering er vooral voor zorgen dat alle kinderen evenveel kans krijgen om op een school van voorkeur te komen.

Basisschoolperiode

“Het Metis Lyceum en het Spinoza Lyceum zitten nu nagenoeg helemaal vol met voorrangsleerlingen,” zegt Jeroen Rijlaarsdam namens de Osvo. “Wij willen dat kinderen die bijvoorbeeld hun basisschoolperiode niet op een montessori doorbrengen evenveel kans krijgen om toch voor die onderwijsvorm te kiezen als andere kinderen.”

Door opheffing van de voorrangsregel komt er een eind aan alle vormen van voorrang binnen de Centrale loting en matching, het systeem waarmee groepachters ingedeeld worden op een middelbare school.De afgelopen jaren zijn de voorrangsregels stapsgewijs afgebouwd. Zo werd eerder al de voorrang voor broertjes en zusjes ook al afgeschaft.

Genoeg plek voor iedereen

Er is al jaren veel te doen om de manier waarop Amsterdamse leerlingen worden ingedeeld op middelbare scholen. Het enige waar iedereen het over eens is: voor iedereen is er een plek.

De moeilijkheid zit ’m vooral in de populariteit van bepaalde scholen en de capaciteit daarvan. “Niet de loting, maar de capaciteit moet herzien worden,” zei VU-hoogleraar Bas van der Klaauw eerder in deze krant. Hij maakt al sinds 2015 de jaarlijkse analyse van de uitkomsten. “Het is een verdeelvraagstuk; als je iedereen gelukkig wil maken, dan moet je de capaciteit op de populaire scholen, vooral voor havo/vwo’ers uitbreiden. De afgelopen twee jaar zijn er ook meer leerlingen dan de voorgaande jaren, terwijl de capaciteit nauwelijks is aangepast. Dat helpt ook niet voor een betere uitkomst van de loting.”

De onderzoeker benadrukt dat vraag en aanbod in de stad niet meer op elkaar aansluiten.

Populaire scholen klonen

Behalve dat ouders en betrokkenen al jaren vinden dat het anders moet – maar ook niet direct een beter alternatief voorhanden hebben – denkt ook de scholenkoepel na over alternatieven.

Een van de oplossingen waarover ze zich bij de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo eerder aan het beraden waren, is het ‘klonen’ van scholen. Een dependance openen van het Fons Vitae bijvoorbeeld, of een nieuw gebouw voor het Barlaeus. Het zijn nog ideeën, maar wel concepten waar serieus over wordt nagedacht in de stad en waar lang niet elke middelbare school om staat te springen.