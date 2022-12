Voorrangsregels Centrale loting en matching op de schop: ‘Goed als scholen hier niet meer mee werken’

Vanaf volgend schooljaar komt er een eind aan alle voorrangsvormen binnen de Centrale loting en matching voor voortgezet onderwijs. Dit komt voor sommigen totaal uit de lucht vallen. ‘Mijn zoon is net gewend aan het leersysteem op de montessorischool.’

Amsterdamse schoolbesturen hebben besloten dat leerlingen die op een montes­sori-, dalton- of vrije basisschool zitten, geen voorrang meer krijgen als zij straks een middelbare school met dezelfde onderwijsvorm boven aan hun keuzelijst zetten. Voor scholieren die nu in groep 8 zitten, gelden de voorrangsregels nog wel. De nieuwe regels gaan in vanaf volgend schooljaar.

Door opheffing van de regeling komt er een eind aan alle vormen van voorrang binnen de Centrale loting en matching, het systeem waarover al jaren gesteggeld wordt en waarmee kinderen uit groep 8 ingedeeld worden op een middelbare school.

Opnieuw gaan wennen

De tienjarige zoon van Gijs Habets begon op het reguliere onderwijs, maar gaat sinds deze zomer naar een montessoribasisschool. “Omdat de manier van onderwijs beter bij hem past, maar ook zeker met het oog op de toekomst.” Habets dochter werd een jaar geleden op voorkeursschool elf geplaatst. Ze maakten bezwaar en met hulp van VSA kwam het meisje toch nog op een middelbare school die hoger op haar lijst stond: het Montessori Lyceum Amsterdam.

Een dergelijke strijd hoopte Habets bij zijn zoon te voorkomen. “Dit komt totaal uit de lucht vallen. Hij is net gewend aan het leersysteem op de montessorischool. Dat bevalt hem heel goed. Nu kan het zomaar dat hij over drie jaar weer moet gaan wennen aan traditioneel, klassikaal onderwijs. Doodzonde. En eigenlijk onmogelijk.”

Habets pleit voor een overgangsregeling: niet alleen kinderen in groep 8, maar ook die in groep 7 en 6 zouden nog onder de oude regels moeten vallen. “Dan hoop ik dat Osvo in de tussentijd voor meer aanbod van scholen zorgt. Er zijn nu vage ideeën over het ‘klonen’ van populaire scholen, maar er ligt nog niks concreets.”

Vertekend beeld

Volgens Elisabeth Bootsma, van Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA), is de keuze om het afschaffen van de voorrangsregel te billijken. “Maar wat ga je doen met de ouders van leerlingen die hebben gerekend op een bepaalde school? Het is een andere manier om de krapte te verdelen.”

Bootsma: “Ouders maken strategische keuzes, maar wat is daar erg aan? Ze willen het beste voor hun kind. Het gevolg zal zijn dat minder kinderen worden ingeloot op hun eerste keus. Deze voorrangsregeling vertekent momenteel het beeld, want bij voorrang moet je die school op 1 zetten.”

De voorrangsregel is opgeheven om gelijke kansen te creëren voor Amsterdamse kinderen. Daarin kan Bootsma zich vinden. “De voorrang op dit type onderwijs sorteert voor op een bepaald type leerlingen. Veel van hen zijn wit en hebben hogeropgeleide ouders. Kinderen uit Zuidoost of Nieuw-West gaan meestal naar een openbare basisschool.”

Montessori en Dalton

Marjolein Spaargaren, directeur van de Amsterdamse Montessori School in Zuid, begrijpt dat de voorrangsregeling wordt afgeschaft, maar heeft tegelijkertijd haar bedenkingen. “Het is jammer dat ouders die bewust voor montessoribasisonderwijs kiezen, de vervolgroute niet meer in de hand hebben. Ik vind dat je een pedagogische invalshoek zou moeten kunnen kiezen, dat gaat over hoe je je kinderen zou willen opvoeden.”

“Het lijkt wel alsof het ‘een dingetje is van de kinderen uit Zuid’, dat er een gevoel heerst dat die dan ook wel weer de beste stoeltjes vooraan hebben in het voortgezet onderwijs. Maar er zijn ook basisscholen met montessorionderwijs in Osdorp, zoals de OMS en de Regenboog, in Zuidoost.”

Bij het Spinoza Lyceum in Zuid, een daltonscholengemeenschap, zijn nog geen berichten van teleurgestelde ouders binnengekomen. Rector Jan Paul Beekman: “Ik denk dat het goed is als schoolbesturen niet meer werken met voorrangsregels, zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen voor alle scholen die er zijn. Het is ook geen probleem wanneer kinderen uit regulier onderwijs doorstromen naar ons daltononderwijs. We zien dat kinderen het heel snel oppikken, na een half jaar zijn de kinderen helemaal bij en weten ze hoe ze het werkt.”

