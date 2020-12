Voorrang voor woningzoekenden uit Zuidoost in nieuwe wijk Hondsrugpark

Amstel III, met in de groene strook het geplande Hondsrugpark. Beeld Wonam

In Hondsrugpark worden de komende jaren 5000 woningen gebouwd, waarvan 70 procent sociale huur en middenhuur. Een kwart van de huurwoningen zal door middel van voorinschrijving worden toegewezen aan inwoners uit het stadsdeel, is het plan. “Het gaat om een proef,” zegt dagelijks bestuurder Dirk de Jager. “Als het hier goed uitpakt, gaan we het ook elders toepassen.”

30.000 woningen

In heel Zuidoost moeten 39.000 nieuwe woningen verrijzen. Mede als gevolg van de krapte op de Amsterdamse woningmarkt is het stadsdeel ontdekt door woningzoekenden van buiten. Veel bewoners maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de zogeheten gentrificatie. De Jager: “We staan aan het begin van een enorme bouwgolf. Daarom willen we nu al kijken of het mogelijk is onze inwoners voorrang te geven op een aanzienlijk deel van de woningen.”

In Hondsrugpark, onderdeel van het voormalige kantorengebied Amstel III, zijn meer dan tien ontwikkelaars en grote beleggers betrokken bij de metamorfose tot een levendige woonwijk. “Deze wijk moet gaan samensmelten met de rest van Zuidoost,” zegt Dewi Anakram namens belegger Amvest die plannen heeft voor ruim 800 woningen aan de Hogehilweg. “Daar hebben we de bewoners van Zuidoost bij nodig. We zijn hier niet voor de korte termijn. We zijn hier om te blijven.”

Aanmelden

Voor de eerste woningen kunnen bewoners van Zuidoost zich volgend jaar aanmelden op een speciale website. Met een campagne op onder meer de sociale media worden mensen gewezen op de mogelijkheid zich in te schrijven. De Jager: “De inwoners van Zuidoost krijgen twee maanden de tijd om zich aan te melden. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen.” De proef heeft een looptijd van drie jaar. “Dan weten we of dit een nuttig instrument is,” aldus de bestuurder.

De afspraken tussen het stadsdeel en de ontwikkelaars en beleggers zijn gemaakt op basis van vrijwilligheid. In de Stopera wordt nagedacht over een aanpassing van de huisvestingsverordening. “De gemeenteraad gaat zich daar volgend jaar over buigen,” weet De Jager. “Het is juridisch een ingewikkelde materie. De wet staat toe woningen te reserveren voor speciale groepen, maar het is onduidelijk of dit ook geldt voor woningzoekenden uit een bepaald postcodegebied.”

Verdringing tegengaan

Toch zijn zulke maatregelen gewenst om verdringing door gentrificatie tegen te gaan. De Jager: “De eigenheid van Zuidoost rust op vier pijlers: wonen, werk, cultuur en informele netwerken. Het is van cruciaal belang om die vier onderdelen goed te beschermen in tijden van grote veranderingen. Wat betreft wonen komt het erop neer dat starters en doorstromers in het stadsdeel moeten kunnen blijven, en niet naar Almere moeten verhuizen omdat ze hier geen kans hebben.”