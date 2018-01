Voorrang voor stillere en schonere vliegtuigen op Schiphol

Tijdens het overleg met de Kamer herhaalde Van Nieuwenhuizen te willen stoppen met het huidige overlegstelsel in de Omgevingsraad Schiphol. "Elk stelsel wordt uiteindelijk een stolsel. Dat is ook hier aan de hand en we moeten kijken hoe dingen beter en anders kunnen. Het Aldersoverleg heeft zijn waarde gehad, maar als zoveel mensen ontevreden zijn, waaronder de Kamer, dan moeten we veranderen."



Een groot deel van de Kamer is het daar roerend mee eens. "De huidige manier van eindeloos en oeverloos polderen werkt niet meer," aldus VVD-kamerlid Remco Dijkstra. "Niemand is er blij mee, behalve misschien de heer Alders. Die tafels zijn over de datum. Er zijn 60 bewonersgroepen, instituten op zich, dat is niet meer slagvaardig. Het moet moderner, bijvoorbeeld via inspraak op internet."



CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch waarschuwde wel voor al te drastische veranderingen in het overleg. "Het moet anders, maar we moeten het poldermodel niet zomaar overboord gooien en alle bewoners wegzetten als klagers."



Lelystad

Een deel van de Tweede Kamer voelt voor uitstel van de opening van Lelystad Airport, totdat een broodnodige nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim is gemaakt.



Maar Van Nieuwenhuizen laat zich niet opjagen. "Ik neem pas een besluit over Lelystad als alle feiten op tafel liggen. En dat is nu nog niet het geval."



Dat geldt ook voor besluiten over verdere groei van Schiphol. "Ook daar moeten we zorgen dat alle gegevens op orde zijn. We zijn ervan doordrongen dat we ons geen enkele fout meer kunnen veroorloven, we moeten beslissingen nemen op basis van de gegevens."



Herziening van het luchtruim moet er volgens Van Nieuwenhuizen toe leiden dat vliegtuigen niet kilometers lang relatief laag over Nederland moeten vliegen, zoals het geval is bij Lelystad.



"Wat mij betreft is het een voorwaarde dat bij de herindeling de situatie in het luchtruim verbetert en dat we van de laagvliegroutes naar Lelystad af zijn. Dat geldt dan ook voor vergelijkbare vliegroutes rondom Schiphol. Vliegtuigen moeten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk vliegen en woonkernen mijden."