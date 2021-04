Voorpret in coronatijd: drie weken Canada wordt een tripje naar Texel

Sarah D’Ghoughi Beeld Nosh Neneh

‘Ik blijf in de buurt van Europa’

Sarah D’Ghoughi (30), aministratief medewerker en student psychologie

Ik ben deze week teruggekomen uit Barcelona. Een zonnetje, de terrassen waren open tot 17.00 uur, echt heerlijk. Tijdens de pandemie ben ik ook naar Italië geweest. Als je je gewoon aan de maatregelen houdt, dan is het niet anders dan in Amsterdam blijven. Ik kan niet een heel jaar in Nederland blijven. Mijn werk en mijn studie gaan door en alles is nu vanuit huis. Af en toe met vakantie is nodig. In maart zou ik met mijn vriend naar Marokko gaan, maar de grenzen gingen dicht. Nu doen we deze zomer een tweede poging. Verre reizen naar Thailand of New York zijn wat lastiger regelen nu. Je weet niet zeker of je wel terug kunt naar Nederland en alles is sowieso duurder door de testen die je moet doen. Maar als ik een beetje in de buurt van Europa blijf en me aan de voorwaarden houd, kan ik blijven reizen.”

Carolien Pelders. Beeld Nosh Neneh

‘Ik durf niets te boeken’

Carolien Pelders (60), werkloos

“Als er geen pandemie was geweest, was ik drie weken naar Canada gegaan om mijn kinderen te zien. Ik heb mijn oudste dochter al tweeënhalf jaar niet gezien. Ik had al een vlucht geboekt, maar die is geannuleerd. Dat is wel heel erg balen. Ik zou een nieuwe poging kunnen wagen, maar ik moet dan minimaal twee weken daar in quarantaine. Dat kost zeker 5500 euro extra, dat is onbetaalbaar. Ik zou ook naar het zuiden van Europa gaan voor tien dagen écht vakantie. Dat gaat nu ook niet door. Ik durf niets te boeken, wat als het niet doorgaat? En ik wil ook niet zo lang met andere mensen in een kleine ruimte zitten. Ik heb een vlucht wel over om mijn kinderen te zien, maar niet voor de lol. Nu staat Texel op de planning. Om het subtiel uit te drukken: dat stond twee jaar geleden niet hoog op mijn lijst. Ik ga nog niet boeken, ik wacht het allemaal af.”



Angel Souisa (51), Jerry Moehamad (52), Luca (9) en Quinty (12). Beeld Nosh Neneh

‘Een negatief reisadvies is geen verbod’

Angel Souisa (51), projectmanager bij Ikea, en Jerry Moehamad (52), Luca (9) en Quinty (12)

“In Nederland word je zo bang gemaakt. Soms geldt een negatief reisadvies terwijl in het land zelf weinig beperkingen zijn. En ik vind een negatief reisadvies nog geen reisverbod. We zouden naar een camping in Frankrijk. We hebben echt behoefte aan een vakantie, al heb ik wel eerst met mijn moeder en vriendinnen overlegd. Ben ik egoïstisch als ik besluit te gaan zolang er geen reisverbod is? Ik ga niet om anderen te schaden. De ene vriendin zegt: gewoon gaan, volgens een ander kan ik het niet maken. Ik voelde me wel even een slecht persoon dat ik toch een reis naar Frankrijk had geboekt. Maar goed, die is nu gecanceld. Ja, je kunt ook hier met vakantie, maar het is zo oneerlijk dat vakanties in Nederland zo duur zijn. Als je niet in een tent wilt slapen, ben je zo 1500 euro kwijt voor zes dagen.”

Vivianne de Vries. Beeld Nosh Neneh

‘Ook als alles dicht is, kun je het leuk maken’

Vivianne de Vries (27), zorgadviseur



“Een jaar geleden ben ik begonnen met wielrennen. Ik merkte hoe fijn ik bewegen in de buitenlucht vond. Vriendinnen werden ook enthousiast en toen is het zaadje voor een fietsvakantie geplant. Met vier vriendinnen wil ik door Frankrijk fietsen, van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. We komen ook langs Arles, waar Van Gogh het laatste deel van zijn leven doorbracht. Zo kunnen we cultuur combineren met sport. We slapen in Airbnb’s en er gaat een volgauto mee. Zo blijft het vakantie. Ik ga niet op reis als de omstandigheden dat niet toelaten. Ik heb zelf corona gehad en ben daar best een tijd ziek van geweest. We moeten bewust omgaan met de mensen om ons heen, die wil ik geen risico laten lopen. En ook als alles dicht is, kun je er wat leuks van maken. Een beetje flexibiliteit en positief blijven en je hebt hoe dan ook een leuke zomer.”

Hans Cijs. Beeld Nosh Neneh

‘We gaan nog één keer met de sleurhut’

Hans Cijs (68), gepensioneerd



“Mijn vrouw en ik wilden vorig jaar na vijftig jaar kamperen afscheid nemen van onze retro caravan in Clervaux. Daar zijn we ooit begonnen met kamperen en als je ouder wordt, kost een caravan onderhouden meer moeite. Maar ja, toen brak de pandemie los. Je kunt zeggen dat we dankzij corona onze caravan nog hebben en daardoor dit jaar niet afhankelijk zijn van accommodaties. We gaan het deze zomer nog een keer proberen: van Amsterdam-Nieuw-West naar Luxemburg om onze sleurhut daar leeg te halen en te verkopen. Wij geloven heilig dat het gaat lukken dit jaar. En daarna zien we wel weer. We willen in een gehuurde pipowagen overnachten en verder kijken we nog. Ik heb een kwetsbare gezondheid, dus er is nu sowieso niet veel mogelijk. Gelukkig hebben we de afgelopen vijftig jaar veel gereisd en gezien.”

Fiona Vorrink. Beeld Nosh Neneh

‘De voorpret is net zo leuk als de reis zelf’

Fiona Vorrink (47), handhavingsjurist

“Afgelopen jaar had ik eindelijk tijd om de plakboeken te maken van alle reizen die mijn man en ik hebben gemaakt. We zijn reislustig en vorig jaar ging niets door. Deze zomer gaan we naar Stockholm, Kopenhagen en Hamburg. Ons huwelijksweekend brengen we door op een luxe boot. Misschien gaat het niet door, maar we hebben gewoon geboekt. Ik vind de voorpret en het plannen net zo leuk als de reis zelf. Vorig jaar zouden mijn man en ik naar IJsland gaan met vrienden. We hebben toen een heel leuke avond gehad waarop we alles planden. Uiteindelijk ging het niet door, maar we hebben wel genoten. Je moet genieten van wat er nú is en niets uitstellen. Die instelling is bij mij niet uit het niets gekomen. Mijn ouders zeiden altijd: we gaan reizen als de kinderen groot zijn. Mijn vader overleed op zijn 49ste en mijn moeder ligt al jaren ziek in bed. Daarom geniet ik nú.”

Ahmed Emin Batman. Beeld Nosh Neneh

‘Ik wil leren meer open-minded te zijn’

Ahmed Emin Batman (21), student bouwkunde



“Reizen betekent voor mij proeven, ervaren en kennis delen, daar krijg ik energie van. Als ik reis, wil ik me mengen onder de bewoners en het liefst bij hen aanschuiven bij het avondeten. Ik wil mensen leren kennen en leren meer open-minded te zijn. Het heeft dan ook zijn tol geëist dat ik dat de afgelopen anderhalf jaar niet kon doen. Ik ben toe aan rust en heb besloten dit laatste blok geen vakken te volgen, zodat ik even weg kan uit Amsterdam. Ik wil graag door Europa trekken: van Brussel naar Parijs, naar Andalusië en Italië. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Ik heb nog niets geboekt. Ik wil ook naar Turkije om mijn familie te zien en de band met hen te versterken. Ik bouw een tiny house. Zodra dat af is, ga ik ermee op reis. Dan ben ik niet meer afhankelijk van hotels of andere accommodaties.”

Darren van Engel. Beeld Nosh Neneh

‘Het belang van lol maken wordt onderschat’

Darren van Engel (27), financieel adviseur



“Vorig jaar heb ik mijn vakantie naar Tenerife geannuleerd. Het hoefde niet, er was geen reisverbod, maar ik vind wel dat ik een verantwoordelijkheid heb tegenover mijn collega’s en klanten. Daarvoor moet ik mijn egoïsme aan de kant zetten. Nu heb ik voor deze zomer opnieuw met een groepje vrienden een vakantie geboekt naar Tenerife. Dat heb ik wel overlegd met mijn werk. Ik houd de situatie goed in de gaten en als het niet verantwoord is om te gaan, dan ga ik niet. Ik weet dat een vakantie luxe is, maar het belang van lol maken en genieten wordt naar mijn mening door de overheid zwaar onderschat. We zitten al anderhalf jaar in dezelfde setting met dezelfde mensen, dat vreet mensen op en kan depressies tot gevolg hebben. Ik heb echt zin om nieuwe dingen te ontdekken en routines te doorbreken.”