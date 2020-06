Voorman Amsterdamse horeca op ramkoers: ‘Hoe stom kun je zijn?’

Pim Evers, horeca-ondernemer en voorman van branchevereniging Horeca Nederland Amsterdam Beeld Marc Driessen

Voor Pim Evers, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is nog maar weinig begrip in de Stopera. Dit weekend haalde Evers met harde woorden uit naar het stadsbestuur, en zei hij dat de horeca wordt tegengewerkt door de gemeente Amsterdam. “We gaan onze eigen koers varen, want op deze manier komen we nergens.” Op de website van KHN worden de aangesloten restaurants opgeroepen om geen rekeningen aan de gemeente meer te betalen.

Woorden terugnemen

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP, vragen zich af waar de KHN-voorzitter mee bezig is. “Het zou verstandig zijn als hij dit heroverweegt,” zegt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. SP-raadslid Bakker: “Hoe stom kun je zijn?” PvdA-raadslid Dennis Boutkan: “Hij moet die woorden terugnemen.” Hülya Kat (D66): “De reactie van KHN is scherp. Het lijkt me toch goed om in gesprek te blijven over hoe hoteliers deze crisis kunnen overleven.” Zelfs oppositiepartij VVD keek op van de woorden van Evers. “Ik hoop dat hij blijft praten en dat hij zijn harde uitspraken misschien weer iets kan verzachten,” zegt raadslid Claire Martens.

Evers is boos omdat de stad in zijn ogen te weinig doet voor de horeca. Directe aanleiding is de mededeling van wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) dat hij hotels wil kunnen sluiten bij een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen, om zo de toestroom van toeristen in te dammen. Dit moet voorkomen dat de hoofdstad opnieuw in lockdown moet, waardoor de horeca hard geraakt wordt.

Onwerkbaar

Ook is Evers, zelf eigenaar van vele horecabedrijven in de stad, verbolgen dat de wethouder niet meer doet om de toeristenstroom weer op gang te krijgen. Het is niet de eerste keer dat Evers woest is, in 2019 zei hij dat de gemeente Amsterdam de horecaondernemers in de stad ‘belazerde’ toen er een verhoging van de toeristenbelasting werd aangekondigd. Zijn organisatie dreigde toen om niet meer mee te werken aan de inning van deze belasting.

Binnen de coalitiepartijen rijst de vraag of Evers nog wel geschikt is als gesprekspartner. “Ik spreek hoteliers die soms heel zinnige dingen zeggen,” zegt Bakker. “Pim Evers vertegenwoordigt niet de hele branche, hij moet misschien nadenken of deze functie nog bij hem past.” Ernsting: “Als dit een emotionele uithaal was dan snap ik het, want de tijden zijn erg zwaar,” zegt Ernsting. “Maar als dit serieus het standpunt van de KHN-voorzitter is, is dat uiteindelijk onwerkbaar. Dan houdt het een beetje op.”

Volgens de raadsleden werd de horeca in een vroeg stadium juist ontzien door het schrappen van de precario (terrasbelasting), in mei volgde de uitbreiding van terrassen op parkeerplaatsen en op de stoep. “Ik heb juist tegen bewoners gezegd dat we het moeten opnemen voor de buurtkroeg, om te voorkomen dat die omvallen en er alleen internationale ketens overblijven,” zegt Ernsting.

Toeristenbelasting

“Ik zou een toontje lager zingen, hij zal ons nog hard nodig hebben de komende jaren,” zegt Bakker. “We hebben heel veel voor ze gedaan, dan wil ik ook wel weten wat zij voor Amsterdam gaan doen om mensen aan het werk te houden.” Ernsting en Boutkan wijzen er ook op dat KHN zichzelf in de vingers snijdt door weg te lopen. Dit jaar moeten pijnlijke financiële keuzes gemaakt worden waarbij de verhoging van de toeristenbelasting ook weer op tafel ligt. “Wij hebben geen heilige huisjes, uiteraard hoort de toeristenbelasting bij die afweging,” zegt Boutkan.

Dinsdagavond staat een openbare hoorzitting gepland tussen de raad en Evers en diverse andere vertegenwoordigers uit de toerismebranche. Als Evers daar volhoudt wat hij dit weekend zei, zal het gaan knetteren. “Ik begrijp de emotie, maar ik hoop dat als de ergste woede is gezakt we weer aan tafel kunnen,” zegt Claire Martens (VVD). “Misschien kunnen er meer mensen uit de horeca meepraten, we moeten dit met z’n allen doen.”