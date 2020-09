Voorman Amsterdamse horeca: ‘Horecasluiting zal tot rellen leiden’

Pim Evers. Beeld Marc Driessen

Zoals donderdag al uitlekte moeten vanaf dit weekend cafés en restaurants om 00.00 uur het licht aandoen en om 01.00 uur de deuren sluiten. Ook mogen maximaal vijftig bezoekers tegelijkertijd binnen zijn.

“Wij vinden dit totaal ongeloofwaardig,” zegt voorzitter Pim Evers van Horeca Nederland, afdeling Amsterdam. “Er wordt met meerdere maten gemeten. Wij mogen straks vijftig man binnen hebben, maar dit weekend worden de voetbalclubs uitgezonderd.”

Evers voorziet ‘een chaos’. “We zien dat ook vanuit de politie- en boabond die hier afstand van nemen. Die kunnen dit niet handhaven. Dit creëert een bende op straat. Mensen gaan niet om middernacht naar huis om een boekje te lezen.”

De voorzitter van de horecabond is er zeker van dat vroege sluiting leidt tot veel afterparty’s in parken, thuis of op andere plekken waar geen zicht is op het naleven van de coronamaatregelen. “Hiermee jaag je jongeren de illegaliteit in. Iedereen gaat zich tegen het beleid verzetten met de kans op rellen. Dat hebben we al gezien in Den Haag en Utrecht.”

Brandhaarden

Evers snapt niet waarom juist de horeca wordt aangepakt. “De brandhaarden zitten in Nieuw-West en Zuidoost, rondom thuisfeesten en religieuze bijeenkomsten. Je laat nu de hele branche bloeden voor twee stadsdelen en ons goede gedrag van de afgelopen weken. Er zijn geen cijfers waaruit blijkt dat de horeca zo hard moet worden aangepakt. Van 150.000 bezoekers die we per week trekken zijn er 130 besmet gebleken.”

Beeld ANP

Volgens Evers is burgemeester Halsema ook ongelukkig met de maatregel. “De burgemeester slaat niet hard genoeg op tafel. Ze zegt: ik ben er ongelukkig mee, maar ik moet het nu eenmaal doen. Ze moet tegen minister De Jonge zeggen: ik krijg dit in Amsterdam niet voor elkaar. Ook de burgemeester van Utrecht is het er niet mee eens. Als zo veel burgemeesters dit vinden, waarom slaan ze dan niet harder op tafel.”

Chaos

Evers gaat ‘zijn achterban waarschuwen’. “Maar de chaos is zo groot dat we die niet meer in toom hebben. We gaan aan Den Haag laten weten dat het dit niet wordt. Deze focus is verkeerd.”

“Er zijn ondernemers die het aan gaan kijken, er zijn ondernemers die nu mensen gaan ontslaan. Maar het steunpakket is er niet. Met het nieuwe pakket dat eraan komt wordt de steun steeds kleiner, terwijl de schade groter wordt. Er is nog niet eens een besluit over de winterterrassen, omdat de politiek het nu gaat hebben over terrasverwarming. Verbijsterend.”