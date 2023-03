Voormalige grand café l’Opera op Rembrandtplein wordt Beers&Barrels

Op de plek van grand cafe l'Opera op het Rembrandtplein opent vrijdag Beers and Barrels. Beeld Mariet Dingemans

“Het is een restaurant-barsetting waar bier een hoofdrol heeft,” legt Jorine Sieperda, woordvoerder van Restaurant Company Europe (RCE), dat l’Opera vorig jaar overnam, uit. “Daarnaast hebben we cocktails op de kaart en kan je er goed eten. Dry aged vlees, diverse platters en burgers zullen er op het menu staan.”

Volgens RCE, dat ook eigenaar is van onder andere Loetje, De Ebeling en café Vrijdag, is het unieke aan deze formule dat er taptafels staan waar gasten hun eigen bier kunnen tappen.

In Nederland zijn al vier locaties van Beers&Barrels: in Breda, Rotterdam en Utrecht (twee keer) en daar werkt de formule goed, aldus Sieperda. “Dit is echt een topplek in Amsterdam waar we de volgende mogen openen. Toen deze locatie beschikbaar kwam wisten we: dit moet een Beers&Barrels worden. Het is een van de drukste pleinen van Amsterdam, dus daar zie je veel zakelijk publiek en inwoners, maar ook toeristen.”

De nieuwe zaak zal vrijdag de deuren openen op de plek waar Amsterdammers lang gewend waren om naar grand café l’Opera te gaan. Vorig jaar vertelde eigenaresse Florine Muije dat het na 27 jaar mooi was geweest en dat ze met pensioen ging.

Muije zei de zaak ‘met een gerust gevoel achter te laten’. “Het instituut l’Opera is klaar, dat komt niet meer terug. Maar de markt en de mensen veranderen, dus op een moment is het tijd voor andere dingen. En wat er komt, zal zeker succesvol zijn. Het is een prachtige plek waar je bijna niets fout kunt doen.”

