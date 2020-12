Voormalige fraudeofficier voor de rechter voor ontucht met minderjarige

Beeld ANP XTRA

Volgens de rechtbank liet het OM de zaak in Den Haag ten onrechte door twee Amsterdamse officieren van justitie behandelen. De Hoge Raad had de zaak verwezen naar de rechtbank in Den Haag omdat L. in het arrondissement Amsterdam werkte. De Raad bepaalde daarbij nadrukkelijk dat Haagse officieren van justitie de zaak moesten doen.

Het OM pakte het anders aan: het liet de zaak bij de Amsterdamse officieren, die als ‘plaatsvervangend officieren in Den Haag’ opereerden. Volgens de Haagse rechtbank was dat in strijd met de wet en met de beslissing van de Hoge Raad.

In hoger beroep werd toch bepaald dat het OM de zaak mocht doorzetten. De twee Amsterdamse officieren kenden de verdachte niet, omdat L. voor een zelfstandig opererend parket werkte. Er was daarom geen sprake van belangenverstrengeling.

Ontucht tegen betaling

De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen verontruste berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen van verschillende mannen en daarmee naar de politie stapten. Het OM verdacht de mannen van ontucht tegen betaling.

Het Openbaar Ministerie werd in grote verlegenheid gebracht door het ontuchtschandaal binnen de eigen gelederen. Vincent L. was sinds mei 2016 de tweede man bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Die afdeling van het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het afpakken van geld van criminelen en de strijd tegen fraude. Sinds 2008 was L. officier van justitie en hét gezicht van de aanpak van zware fraudeurs.

Dat juist een topman van het OM wordt verdacht van ontucht is opmerkelijk. Justitie maakt de laatste jaren actief jacht op mannen die betalen voor seks met een minderjarige.