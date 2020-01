Voormalige bioscoop Cinetol wordt broedplaats

Afgelopen jaar is er al een broedplaats verschenen op de NDSM-werf. Beeld ANP XTRA

Het rijksmonument in De Pijp, dat uit de jaren twintig stamt, is bekend doordat het vanaf 1943 een bioscoop huisvestte. De naam ‘Cinetol’ is dan ook een samentrekking van ‘cinema’ en ‘Tolstraat’. In 1979 verhuisde de bioscoop naar het nieuwe Cinecenter aan de Lijnbaansgracht.

Het pand werd een openbare bibliotheek, tot eind 2018, toen die werd gevestigd aan de overkant van de straat, in het nieuwe theater CC Amstel.

Nu is bekend dat het oude Cinetolgebouw een culturele broedplaats wordt. De gemeente voert beleid om leegstaande gebouwen tijdelijk te vullen met Amsterdammers uit de creatieve sector.

Afgelopen jaar is er al een broedplaats verschenen op de NDSM-werf, net als de Kempenaerstudio vlak bij het Westerpark. Vier andere panden van de gemeente worden mogelijk ook een broedplaats.

Kleine ateliers

Ontwikkelaar Gerben Mienis (50), die al broedplaats Old School Amsterdam in de Rivierenbuurt heeft opgezet, is verantwoordelijk voor het Cinetolgebouw. Hij vertelt dat de gemeente er aanvankelijk statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, wilde huisvesten. Maar dat plan is nooit van de grond gekomen. “Het is één grote ruimte, het is een oude tempel van de theosofen. In het gebouw zijn geen keukentjes, geen douches.”

Mienis heeft al eind 2018 zijn ontwerp ingediend voor de broedplaats, en kan nu daar nu mee doorgaan. Volgende maand dient hij een bouwaanvraag in. De grote open ruimte in het gebouw moet worden opgedeeld in kleine ateliers en studio’s. Dat moet uiteraard wel voorzichtig gebeuren, omdat het een rijksmonument betreft, maar is minder ingrijpend dan wanneer je zou verbouwen voor bewoning.

Als het pand af is, kunnen kunstenaars er werkplekken huren. “We richten ons op experimentele kunstenaars,” zegt Mienis. Ook zal hij evenementen programmeren, waar de buurt welkom is. “Ik ben dat op dit moment, samen met een theater­maker, aan het uitwerken.”

Buurtcentrum

Naast het oude Cinetolgebouw zit, verwarrend genoeg, sinds 2015 het culturele centrum Cinetol met bijbehorende bar. Voorheen was dit een buurtcentrum. Ook hier kunnen creatievelingen al werkplekken huren.

“Wij merken dat er behoefte is vanuit de creatieve sector aan werkplekken,” zegt oprichter Quico Touw (32). “Zelf zitten we al helemaal vol.”

Hij is blij met de komst van de creatieve buurman, vooral in de Diamantbuurt. “Sowieso ben ik heel blij dat er niet nog een luxehotel komt.”