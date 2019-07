Voormalig woonbegeleider Sonja L. krijgt 200 uur taakstraf

Het duurde bijna vier jaar voordat Cordaan, waaronder Villa Anderz viel, het schrikbewind van Sonja L. ontdekte. Beeld Sjoukje Bierma

Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank acht bewezen dat L. tussen 2009 en 2013 geld van cliënten heeft gestolen, ze heeft gestraft en gekleineerd. Samen met handlanger Janine W. voerde ze zware psychische druk uit op de bewoners, die zich gedwongen voelden hun pinpas en geld af te staan. Naar schatting is er 250.000 euro verdwenen. W. handelde haar zaak eerder al buitengerechtelijk af en accepteerde een taakstraf van 160 uur.

Al voor de rechtszaak begon zag L. dat ze fout bezig was en daarom volgde ze sinds 2017 op eigen initiatief een intensieve psychische behandeling. De rechtbank heeft hiermee rekening gehouden bij het bepalen van de strafmaat. Doordat al het geld in een grote pot verdween en alles voor de bewoners en vrouwen zelf daarvan betaald werd, is onduidelijk hoeveel geld er precies verdwenen is.

‘De rechtbank rekent de vrouw haar gedrag zwaar aan,’ is te lezen in het vonnis. ‘Juist iemand die werkt met kwetsbare mensen dient zich integer en professioneel te gedragen.’ Ook verwijt de rechtbank L. haar werkgever Cordaan dat het zo mis kon gaan. ‘Het management op de groep was onzichtbaar en er was nauwelijks toezicht op de werkzaamheden van de begeleiders.’