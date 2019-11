Voormalig wethouder Nuijens beboet wegens bezit harddrugs en verstoren openbare orde

Jorrit Nuijens. Beeld Van Nerum Tammy

Dat meldt de advocaat van Nuijens in een persverklaring. Met dit schikkingsvoorstel van het OM is de zaak strafrechtelijk afgehandeld. Nuijens werd op 20 juni gearresteerd nadat hij uit een café bij het Amsterdamse stadhuis was gezet vanwege verward gedrag. Naar eigen zeggen was Nuijens al een tijdje overbelast op zijn werk, en had hij te weinig gegeten en gedronken waardoor hij onwel werd.

Toen het personeel van het café hem wegstuurde, protesteerde Nuijens en werd de politie erbij gehaald. De gebeurtenis kreeg landelijke aandacht omdat het luidruchtige protest van Nuijens tegen de gang van zaken en de aanwezigheid van een filmploeg voor een tv-programma, door omstanders op sociale media werd geplaatst.

GHB

Het cafépersoneel beschuldigde Nuijens ervan dat hij harddrugs had gebruikt, maar uit een bloedtest bleek dat Nuijens op dat moment geen verboden middelen in zijn lichaam had.

Wel krijgt hij een boete van 400 euro voor het in bezit hebben van een gebruikshoeveelheid GHB, een verboden harddrug. Ook voor het verstoren van de openbare orde is Nuijens beboet á 200 euro. “Beide bedragen zijn standaard in vergelijkbare gevallen. Ik accepteer mijn verantwoordelijkheid en beide sancties,” zegt Nuijens.

Kort na het incident stapte Nuijens op als wethouder namens GroenLinks in Diemen. Ook maakte hij excuses. Nuijens heeft altijd weersproken dat hij zich verzette tegen zijn arrestatie. Het OM heeft hem hiervoor niet vervolgd.

Ook de bewering van de politie dat Nuijens agenten in het gezicht gespuwd zou hebben, is door Nuijens weersproken. Het OM geeft ook hier geen gevolg aan.