Voormalig verzetsstrijder Sieny Cohen-Kattenburg (94) overleden

Als kinderverzorgster in een crèche smokkelde Cohen Kattenburg samen met een collega in totaal zeshonderd baby's weg, die anders op transport zouden worden gezet.



Ze ontving in 2016 voor haar heldhaftige werk de Amerikaans Joodse oorkonde Jews rescued Jews van de organisatie Bnai Brith.



Vorig jaar vierde zij met haar man hun 75-jarig huwelijk. Naar aanleiding van dit jubileum vertelt het stel in Het Parool openhartig over hun leven en de liefde voor elkaar.



Het echtpaar overleefde zelf de oorlog door onder te duiken bij christelijke daggelders in de Haarlemmermeer, maar raakte veel familieleden kwijt.



Cohen-Kattenburg is 94 jaar geworden.