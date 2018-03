Voormalig stadsdichter F. Starik overleden

Dit meldt zijn uitgeverij Nieuw Amsterdam. F. Starik is het pseudoniem van Frank von der Möhlen, die in 1958 in Apeldoorn werd geboren. Starik publiceerde tien dichtbundels, was tussen 2010 en 2012 de vierde stadsdichter van Amsterdam en beheerde sinds 2002 de Poule des Doods. Dit genootschap schrijft bij toerbeurt gedichten voor eenzame uitvaarten in Amsterdam.



In 2009 ontving Starik de Amsterdamprijs voor de Kunst en in 2012 speldde wijlen burgemeester Eberhard van der Laan hem het stedelijk Ereteken van Verdienste op. In 2017 schreef Starik een gedicht na het overlijden van Van der Laan, dat op de voorpagina van Het Parool stond.



Starik is overleden aan een hartstilstand, zo meldt zijn uitgever.



Lees ook: Dichter F. Starik: 'Ik vind het niet erg om kinderachtig te zijn'