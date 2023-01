Voormalig PvdA-politicus Achmed Baâdoud nieuwe voorzitter van MKB-Amsterdam

Baâdoud heeft jarenlange ervaring in de Amsterdamse politiek. Beeld Marc Driessen

Hij volgt in zijn functie Bart Drenth op, die acht jaar voorzitter is geweest van de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf in de hoofdstad. Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB-Amsterdam, is blij met de aanstelling van Baâdoud. “Met Achmed prijst MKB-Amsterdam zich gelukkig: een Amsterdamse ondernemer met veel ervaring in de politiek. De vele rollen die hij heeft gespeeld geven hem een schat aan kennis en ervaring die we goed kunnen gebruiken bij MKB-Amsterdam,” laat hij weten.

Amsterdamse politiek

Baâdoud heeft jarenlange ervaring in de Amsterdamse politiek. In 2002 begon hij als fractievoorzitter namens de Partij van de Arbeid in de stadsdeelraad Osdorp. Na de verkiezingen in 2006 nam hij plaats in het dagelijks bestuur van dit inmiddels opgeheven stadsdeel. In 2010 werd hij de eerste stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West. Hij beheerde in de deelraad, waarin hij tot 2018 plaatsnam, onder meer de portefeuilles economische zaken en werk & inkomen. In 2017 richtte hij Dutch Advice Group op, een consultancybedrijf dat advies biedt aan overheden en bedrijfsleven.

In oktober 2020 werd de afgezwaaide politicus directeur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Het was zijn taak om de school in rustiger vaarwater te krijgen. Minder dan een jaar later stapte Baâdoud alweer op, omdat het bestuur van de school ontevreden was over zijn bestuursstijl.

Baâdoud kijkt met plezier vooruit naar zijn nieuwe positie. “Als oud-bestuurder en ondernemer wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een goed ondernemersklimaat. Waar ik me onder andere op wil richten is dat ondernemers weer op gelijkwaardige manier als bewoners worden gehoord en vertegenwoordigd in de regio Amsterdam.”