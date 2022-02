Voormalig MC Slotervaart wordt nieuw schoolgebouw voor mbo-studenten

Het voormalige Slotervaartziekenhuis wordt het nieuwe onderkomen van honderden mbo-studenten van de zorg- en welzijnssector van ROC TOP. Daarmee blijft het gebouw een plek waar gezondheid centraal staat.

Ruim 1500 studenten en 125 docenten verhuizen van de Zuidas naar het oude ziekenhuisgebouw in Nieuw-West waar studenten van 14 mbo zorg- en welzijnsopleidingen vanaf augustus 2023 les krijgen. Daarmee maakt mbo-instelling ROC TOP, dat staat voor Theorie Ontmoet Praktijk, in ieder geval haar naam waar. In het gebouw met een oppervlakte van 60.000 vierkante meter zijn immers meer zorgondernemers gevestigd.

Vorig jaar opende het Slotervaart Gezondheidscentrum haar deuren in het gebouw. In de laagbouw van het pand komen eerstelijnszorgverleners, die zorg bieden waar iedereen zonder verwijzing bij terecht kan, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, tandartsen en huisartsen.

Het Slotervaart Gezondheidscentrum maakt deel uit van het Slotervaart Centrum voor Zorg, dat vastgoedbedrijf Zadelhoff realiseert in het pand. Het vastgoedbeheerbedrijf wil er nog meer zorgondernemingen onderbrengen en er moeten ook (zorg)woningen in het pand komen.

Alles bij elkaar

Ook is het Antoni van Leeuwenhoek met het Centrum voor Vroegdiagnostiek in het gebouw getrokken en in een van de vleugels is het Louwes Lab gevestigd waar ideeën worden bedacht en vormgegeven om zorg, onderwijs en cultuur samen te brengen voor het creëren van prettige leefomgevingen. Uiteindelijk moet het voormalige ziekenhuispand een plek worden waar wonen, leren, werken en leven bij elkaar komen.

Voor de mbo-studenten wordt de drempel om samen te werken of te helpen bij andere zorggerelateerde initiatieven lager. Rita van der Hem-Stokroos, campusdirecteur ROC TOP Health & Sport noemt de campus ‘een geweldige springplak voor een succesvolle carrière in de zorg- en welzijnssector’. “Met deze stap ontstijgen we ‘theorie en praktijk’ en bieden we studenten een soort driedimensionale leeromgeving die gericht is op het ontwikkelen van professionals die klaar zijn voor de zorgvragen van nu én die van morgen.”

Droogzwemmen

Het leren in praktijk is nog relatief nieuw. In 2018 maakten de roc’s een omslag door studenten steeds vaker op de werkvloer onderwijs te geven. Daarmee liepen de beide Amsterdamse roc’s – samen met die in Almere – voorop in de ‘fieldlabs’ van destijds. Nu kunnen studenten van zorgopleidingen door hun opleiding in een zorgcentrum ‘levensecht leren’ in plaats van ‘droogzwemmen’.

Een paar dagen nadat het Slotervaartziekenhuis in 2018 failliet was verklaard, bedong de gemeente het eerste recht op koop van de grond waarop het ziekenhuis staat. De gemeente wilde het gebouw verwerven om zo te voorkomen dat er exclusieve klinieken in zouden komen waar de bewoners van Nieuw-West niks aan hebben.

Eind 2019 ging de gemeente na een juridische strijd toch akkoord met overname van het gebouw door vastgoedbedrijf Zadelhoff, die er een ‘modern zorgcentrum’ wil bouwen. Daar werden door de gemeente wel voorwaarden aan verbonden.

Toegankelijke zorg

Het gebouw moest volgens wethouder Simone Kukenheim (Zorg) behouden blijven voor toegankelijke zorg. “We hebben daar echt afspraken over gemaakt. Zo is er een toetsingscommissie die bepaalt wie er mogen huren. Ook zit er een maximum op de huren.”

Het omliggende terrein in Nieuw-West moet een plek worden waar verschillende mensen samenkomen. Zadelhoff wil op de bijna 4400 vierkante meter om het ziekenhuis heen zeker 700 woningen bouwen in verschillende segmenten: sociale huur, middenhuur en vrijesector.