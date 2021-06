Voormalig MC Slotervaart heropent als zorgcentrum voor de buurt

Het Slotervaartziekenhuis ging in oktober 2018 failliet. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

In de laagbouw van het pand komen eerstelijnszorgverleners. Dat zijn zorgverleners waar je zonder verwijzing naartoe kan gaan, zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Het was een grote wens van de gemeente Amsterdam dat het voormalige ziekenhuis deze buurtfunctie zou krijgen.

De vrees was dat het pand, als de gemeente daar niet in zou sturen, met particuliere medische klinieken zou worden gevuld. De gemeente heeft erfpacht op de grond en heeft bedongen dat vastgoedbedrijf Zadelhoff betaalbare huren moet vragen, zegt woordvoerder Marcel Paapst van het Slotervaart Gezondheidscentrum. “Zo heeft de gemeente gezorgd dat het pand een sociaal-maatschappelijke functie behoudt.”

De gemeente weigerde aanvankelijk medewerking aan het plan van vastgoedbedrijf Zadelhoff. Zadelhoff heeft de curator van MC Slotervaart zeker 45 miljoen euro betaald – genoeg om alle schuldeisers van het failliete ziekenhuis schadeloos te stellen. Het faillissement kon zo worden teruggedraaid. Even leek er sprake van dat oud-eigenaar en zorgondernemer Loek Winter betrokken bleef bij het nieuwe plan, maar die zag daar in 2019 al van af.

Het Slotervaart Gezondheidscentrum wordt donderdag geopend door demissionair minister van Medisch Zorg Tamara van Ark en wethouder Zorg van Amsterdam Simone Kukenheim. Volgens Zadelhoff waren veel partijen geïnteresseerd om een plek te krijgen in het Gezondheidscentrum, waar zowel zorgverleners uit de eerstelijns als tweedelijns zorg onder één dak komen.

Eerst wordt de voormalige polikliniek van het ziekenhuis in gebruik genomen. Eerder dit jaar heeft het buurziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek hier haar centrum voor Vroeg Diagnostiek geopend. In september 2021 trekt het Louwes Lab in het pand. Ook zal de Mbo-opleiding Zorg & Welzijn er haar intrek nemen.

Het Slotervaart Gezondheidscentrum maakt deel uit van het Slotervaart Centrum voor Zorg, dat Zadelhoff realiseert in het pand van het voormalige ziekenhuis. Dit is pas het begin van een veel groter plan. Zadelhoff wil er nog meer zorgondernemingen onderbrengen. Ook moeten er (zorg)woningen in het pand komen. Na de zomer start de enorme verbouwing van de rest van het gebouw. De volledige technische installatie moet worden vervangen en de isolatie moet worden vernieuwd, zodat die aan de eisen van deze tijd voldoen.

Onderzoeken naar faillissement

Er liepen verschillende onderzoeken naar de achtergrond en de gevolgen van het faillissement van het MC Slotervaart. Zo oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid eind 2019 dat er in de dagen na het faillissement een risico voor de patiëntveiligheid was. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan, maar de patiënten werden in alle chaos die ontstond wel blootgesteld aan mogelijke fouten.

Vorig jaar oordeelden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de oud-eigenaren geen zorggelden hebben weggesluisd en zich niet schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Wel hebben ze de schijn van belangenverstrengeling gewekt, maar de bedragen die over tafel gingen waren steeds marktconform, aldus het rapport.