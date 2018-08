Voormalig Catalaans leider Puigdemont naar Amsterdam

Tijdens Sign of the Times geeft Puigdemont zijn visie op 'de boosheid die Europa in zijn ban lijkt te hebben'. Het programma komt een paar weken na het verschijnen van zijn boek De Catalaanse crisis, over de toekomst van Catalonië en de Europese Unie.



Puigdemont werd in 2016 minister-president van Catalonië. Na een referendum riep hij op 27 oktober 2017 de Catalaanse onafhankelijkheid uit. Dezelfde dag nog werd hij door de Spaanse regering uit zijn ambt gezet. Sindsdien leeft hij in ballingsschap in België.



In eerdere edities van Sign of the Times spraken Femke Halsema, Thierry Baudet, Kamel Daoud en Janice Deul. Het programma vindt plaats in Internationaal Theater Amsterdam op zaterdag 2 oktober.