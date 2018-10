Voormalig Ajaxdirecteur Kinsbergen naar AZ

Kinsbergen werkte van november 2012 tot de zomer van 2015 als algemeen directeur bij Ajax. Hij bereidde toen Edwin van der Sar voor op deze rol, die de oud-doelman nu vervult bij Ajax.



Kinsbergen gaat bij AZ een driemanschap vormen met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Max Huiberts. De Amsterdammer, die nauwe banden onderhield met Johan Cruijff, wist Ajax met enkele grote sponsordeals er financieel flink op vooruit te helpen.



Ziggo

Zo haalde Kinsbergen onder meer Ziggo binnen als nieuwe hoofdsponsor, voor een jaarlijks bedrag van zo'n 9 miljoen euro. Onder zijn hoede deed Van der Sar ervaring op als directeur marketing.



Toen Kinsbergen in 2015 stopte, voelde Van der Sar zich nog niet klaar om door te schuiven naar de functie van algemeen directeur. Een jaar later nam hij die functie wel over van Dolf Collee.



Schat aan ervaring

Bij AZ gaat Kinsbergen zich onder meer bezighouden met de ontwikkelingsplannen van het AFAS-stadion. Hij begint woensdag aan zijn nieuwe baan.



"Michael stond bovenaan ons lijstje'', zegt Eenhoorn, aan wie Kinsbergen moet rapporteren. "Wij waren dan ook blij dat hij ervoor open stond toen we hem polsten. Hij heeft met zijn achtergrond veel ervaring in huis, onder meer opgedaan in de voetbalwereld. Michael gaat ons met zijn expertise helpen om als club te kunnen blijven groeien.''



Kinsbergen werkte eerder in de bankwereld en was tien jaar directeur van internetbedrijf Nedstat.