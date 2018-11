Voorlopig geen protonencentrum in Amsterdam

Er is 260 miljoen in zulke centra geïnvesteerd, dat geeft best discussie

In 2020, als de drie centra goed op stoom zijn, en er nog meer protonencentra nodig blijken, kan Amsterdam mogelijk nog een centrum beginnen, zegt Van Vulpen. Voorlopig moeten Amsterdamse ­patiënten uitwijken naar Delft. In september werd daar de eerste patiënt bestraald.



Artsen detacheren

Óf Amsterdam ooit een protonencentrum krijgt, hangt af van de vraag of de protonencentra ­elders kunnen bewijzen dat ze hun ­investering waard zijn. Een van de ­opdrachten aan de centra is de ­komende jaren aan te tonen wat de meerwaarde van de veel duurdere protonentherapie is boven de traditionele bestraling.



"Het is duidelijk dat protonentherapie niet slechter is dan normale bestraling. Het aantal bijwerkingen is minder. Maar wat mag dat kosten? Er is nu 260 miljoen in de drie centra geïnvesteerd, heel veel maatschappelijk geld. Dat geeft best wat discussie."



Daarom vindt van Vulpen samenwerking zo belangrijk. HollandPTC moet een 'open werkplaats' worden, waar artsen van het LUMC, Amsterdam UMC, AvL en Erasmus MC samenwerken. "We willen dat iedereen die bezig is met kanker in het centrum kan proeven: wat vind ik nou van protonentherapie? We willen dat artsen gedetacheerd worden uit de betrokken universiteiten. Dat is uniek."



"Als je dit in ziekenhuizen vertelt, schieten ze meteen in een reflex van competitie. Maar let op: als we eenmaal bezig zijn, blijken Amsterdammers en Rotterdammers heel goed samen te kunnen werken."